انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. السبت المقبل

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، السبت المقبل، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، الأحد المقبل، بمادتي الفقه والإنشاء.

وأكد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تيسيرًا لأبنائنا الطلاب في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

يذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.