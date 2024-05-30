الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 يونيو.. موعد جلسة الاستماع لرمضان صبحى بشأن المنشطات (خاص)

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف هاني زهران محامي رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز والمنتخب الوطني الأول، آخر كواليس أزمة إيقاف اللاعب بسبب تعاطي بعض المنشطات.

وقال زهران، محامي جناح الفريق السماوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تم تحديد يوم 9 يونيو المقبل موعدا لجلسة استماع في النادو لنظر الطعن المقدم من رمضان صبحي بإيقافه".

وأضاف: "أطلب اللاعب أن تكون ردوده مقنعة خلال الجلسة، تجنبا لعدم توقيع عقوبات كبيرة عليه، تصل للإيقاف لمدة عامين على أقصى تقدير".

وواصل محامي رمضان صبحي: "الأمر سيكون صعب للغاية على اللاعب إذا حدث ذلك، فهو يدرك جيدا أنه في أزمة، هناك بعض المحاذير الطبية من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

وأردف: "رمضان يعاني من اتهام خطير وهي التلاعب في العينة، والمنظمة المصرية قامت بسحب عينتين، هناك شكوك كبيرة حول العينة الأولى لذلك تم سحب عينة ثانية من اللاعب".

وطلب زهران بضرورة محاسبة أي لاعب على كل عينة على حدة، نريد فقط إثبات وجود بعض الأخطاء في الإجراءات تمت أثناء سحب العينات من رمضان، هذا الرهان لن ينجح لآنه ليست قضية مخدرات داخل المحكمة".

وكانت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أعلن في وقت سابق، إيقاف رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأولى عن المشاركة في المباريات بشكل مؤقت محليا ودوليا وقاريا، لحين خضوعه لجلسة استماع في موعد أقصاه 6 يونيو المقبل، بسبب تعاطي بعض المنشطات.

رد بيراميدز على أزمة إيقاف رمضان صبحي

وفي السياق ذاته، أعلن مسئولو بيراميدز تمسكهم ببراءة رمضان صبحي من تهمة تعاطى المنشطات، مؤكدا أن عينة اللاعب  كانت تالفة ومن الطبيعى أن يخضع لأخذ عينة جديدة قبل أن يتعرض اللاعب لحملة "تشهير ممنهجة".

رمضان صبحي لاعب دولى ويعرف خطورة تعاضي أى مواد محظورة وسبق أن خضع أكثر من مرة للمنشطات أثناء مشاركة الفريق في دورى أبطال افريقيا، وجاءت جميعها سليمة ولا بدّ أن يكون هناك فرضة للاعب لتأكيد براءته من تهمة تعاطي المنشطات.

وتابع اللاعب يمر بظروف نفسية سيئة ويرفض التعليق وينتظر الرد بشكل عملى والخضوع لأكبر المعامل المعترف بها حتى يؤكد برءاته من هذه التهمة.

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