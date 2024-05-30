الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الاسئناف.. هل يحصل حسين الشحات على البراءة؟

حسين الشحات
حسين الشحات

قال حسني مبارك، المحامي بالنقض، إنه يجوز للاعب النادي الأهلي حسين الشحات، الطعن على الحكم الصادر ضده اليوم، خلال عشرة أيام من صدور الحكم، أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، موضحًا أنه يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم بالتخفيف أو القضاء بالبراءة أو تأييد الحكم، مؤكدًا أنه لا يشترط حضور المتهم بشخصه.

وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

وكانت النيابة العامة أحالت، في وقت سابق، لاعب نادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

بداية الأزمة 

بداية الأزمة بين الشحات والشيبي كانت خلال مباراة الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي، التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة، وذلك عندما صفع حسين الشحات، الشيبي على وجهه، بحجة أن الأخير تعمد إهانته خلال أحداث المباراة.

محكمة جنح مدينة نصر المستشار محمد مبارك لاعب الاهلي حسين الشحات لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبي

مواد متعلقة

طلبات الدفاع في قضية مقتل نجل لاعب الزمالك السابق

عاجل| الحبس سنة لحسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

4 يوليو.. استئناف المتهم بدهس تسنيم بسطاوى "طبيبة التجمع"

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

خلال ساعات.. الحكم على حسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

28 أغسطس الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية في عابدين

استدعاء 3 شهود والاستعانة بـ"المرض النفسي".. كواليس محاكمة "المضيفة التونسية"

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة