بعد الاسئناف.. هل يحصل حسين الشحات على البراءة؟

قال حسني مبارك، المحامي بالنقض، إنه يجوز للاعب النادي الأهلي حسين الشحات، الطعن على الحكم الصادر ضده اليوم، خلال عشرة أيام من صدور الحكم، أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، موضحًا أنه يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم بالتخفيف أو القضاء بالبراءة أو تأييد الحكم، مؤكدًا أنه لا يشترط حضور المتهم بشخصه.

وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها على لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

وكانت النيابة العامة أحالت، في وقت سابق، لاعب نادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

بداية الأزمة

بداية الأزمة بين الشحات والشيبي كانت خلال مباراة الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي، التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة، وذلك عندما صفع حسين الشحات، الشيبي على وجهه، بحجة أن الأخير تعمد إهانته خلال أحداث المباراة.