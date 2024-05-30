تفاصيل الحكم على حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي

تصدر اسم لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع الحكم القضائي الصادر ضدة في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.

بداية واقعة حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي

تعود تفاصيل القضية، للجولة 28 من الدوري الممتاز، في العام الماضي، عندما اقدم حسين الشحات لاعب الأهلي، علي صفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد تحقيق الفريق السماوي الفوز أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وشهدت احداث اللقاء أهدر حسين الشحات ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبعد انتهاء اللقاء رصدت الكاميراة مشادة كلامية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي مما جعل لاعب الأهلي بصفع الشيبي على وجهه وحاول لاعبو الفريقين فض هذا الاشتباك

الشحات يعتذر لـ محمد الشيبي

ثم اظهرت الكاميرات تواجد حسين الشحات داخل غرف الملابس بعد المباراة بوجود هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وقدم الاعتذار للشيبي.

الشيبي يحرك دعوي قضائية ضد الشحات

وفي تطور للأحداث قرر الشيبي تحريك دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالإهانة والسب والقذف، بسبب واقعة الاعتداء على بالصفع على وجهه، لتقرر النيابة العامة إحالة الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته في الاتهام الموجه إليه من قبل اللاعب المغربي.

دفاع الشحات للمحكمة موكلي تصالح مع المجني عليه

وخلال جلسات القضية، وقال أشرف عبد العزيز محامي "الشحات" إن موكله اعتذر للاعب بيراميدز "الشيمي" علي صفحته الشخصية، وأضاف أن تقرير المساعدات الفنية أنكرت أن موكله "سب لاعب بيراميدز الشيمي، وتابع أن جميع أقوال شهود الإثبات من لاعبي بيراميدز أنكره تقرير المساعدة الفنية بشأن الواقعة، وتقدم "عبد العزيز" بمستندات تضمنت، محادثات وصور وفيديوهات توضح أن موكله تصالح مع المجني عليه.

الحكم على حسين الشحات

وخلال جلسة اليوم اصدرت الدائرة "12" بمحكمة جنح ثاني مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، حكم بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، كما غرمت المحكمة حسين الشحات 100 ألف جنيه، مع حرمانه من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات

وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناءا علي ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته.