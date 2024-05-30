طريقة عمل الكريب الحلو والحادق في المنزل بسهولة

الكريب من الوصفات الغربية التي انتشرت في مصر السنوات الاخيرة خصوصا بين الاطفال والشباب.. إليكم طريقة تحضير الكريب لانه يعتبر من الأكلات البسيطة اللذيذة ويمكنك تحضير الكريب بالمنزل بطرق سهلة وبسيطة بأكثر من حشوة مختلفة منها الحلو والحادق.

مكونات عمل الكريب الحادق

1-نحضر خمسة رقائق من الكريب.

2-خمسة قطع من فيليه الدجاج.

3- كوب من زيت الزيتون.

4-اثنين ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

5-اثنين ملعقة صغيرة من الملح.

6-رشة من الفلفل الأسود حسب المزاج.

7-خمسة ثمرات متوسطة الحجم من البصل.

طريقة تجهيز الكريب الحادق

الخطوة الاولي نقوم بتقطع البصل إلى شرائح رفيعة جدا، ثم يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة مثل البصل.

الخطوة الثانية نضع شرائح البصل صينة بها زيت مناسب للكمية ويفضل زيت الزيتون على النار هادية، ونستمر في التقليب جيدًا إلى أن تذبل.

الخطوة الثالثة نضيف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة مع شرائح الدجاج، ويتم تقليب الخليط جيدًا.

الخطوة الرابعة نضيف البهار المشكل الذي هو حسب الرغبة، ونستمر في التقليب في الخليط إلى تمام طهي الدجاج، ويقلب الخليط جيدًا، ثم يرفع من على النار.

الخطوة الخامسة نوضع الحشوة في الكريب ثم يتم لفه عليها.

الخطوة السادسة نضيف لفائف الكريب المحشوة في صينية مدهونة بزيت الزيتون، وتترك في الفرن حتى يحمر الوجه.

طريقة عمل الكريب الحلو

1- كوب من الدقيق.

2- ملعقة كبيرة من الزبدة.

3-ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

4-ربع ملعقة صغيرة من الملح.

5-نصف كوب من اللبن.

6-بيضة.

7-نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

8-نصف كوب من الشيكولاتة النوتيلا.

9-اثنين ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

طريقة تجهيز الكريب الحلو

الخطوة الأولى نقوم باحضار الخلاط الكهربائي ونضع به البيض واللبن والزبدة والفانيليا مع بعضهم.

الخطوة الثانية نقوم بتشغل الخلاط لجميع المكونات جيدا حتى تمتزج.

الخطوة الثالثة نضيف الدقيق والسكر والملح حتى نحصل على عجينة سائلة.

الخطوة الرابعة نضيف الزبدة وتترك حتى تسخن على النار.

الخطوة الخامسة نضع كمية من العجين بالمغرفة حتى تتحمر وتقلب على الوجه الآخر لنحصل على اللون الأصفر الفاتح.

الخطوة السادسة والأخيرة ندهن الكريب بالنوتيلا ويلف عليها، ويرش السكر البودرة من الخارج.