"هنشر صورك لو مدفعتيش".. مخترق حسابات الفتايات بالدقهلية في قبضة الأمن

تمكن ضباط مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطل مقيم مركز أبو حماد محافظة الشرقية بعد تعدد بلاغات فتيات اتهموه سرقة حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وابتزازهن ماليا نظير استعادة الحساب وعدم التشهير بهن ونشر صورهن الخاصة.



كان اللواء محمد البرنس، مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت، قد تلقى اخطارا من المقدم أحمد السمنودي، مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا، يفيد بتقدم عة فتيات مفادها قيام شخص بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وقيامه بالتواصل معهن ابتزازهن وطلب مبالغ مالية نظير إعادة الحسابات وعدم نشر صورهن الشخصية.



وكلف مدير مباحث الإدارة العامه لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة بمنطقة شرق الدلتا والتوصل لهوية المبلغ عنه بقيادة العميد مصطفى أباظة، رئيس مباحث الإدارة، والمقدم أحمد السمنودي، والنقيب عمرو سراج وتحديد مرتكبى تلك الوقائع.



وتوصلت تحريات فريق البحث الى ان وراء ارتكاب وقائع الابتزاز وسرقة الحسابات شخص يدعى "محمد.ع.أ"، 23 عاما، عاطل ومقيم مركز أبو حماد محافظة الشرقية.



بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحري عنه، وبحوزته هاتف محمول"، وبفخصه تبين وجود آثار ودلائل ارتكابه نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اقر واعترف بإرتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 9904 جنح مركز أبوحماد، والعرض على النيابة العامة لمبارة التحقيقات.