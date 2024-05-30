بعد وفاة إحدى ضحاياه.. مصير الفنان عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس ابو الحسن تطورًا خطيرًا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ بعد وفاة إحدى الضحيتين متأثرة باصابتها، ويواجه "أبو الحسن" عقوبة الحبس طبقًا لقانون العقوبات.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى، حيث يتوقف استدعاءه على حسب أقوال الضحية الثانية إذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة إلى القتل الخطأ للضحية الأولى والإصابة الخطأ للضحية الثانية.

وقررت النيابة العامة بالشيخ زايد ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على ضحية حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن عقب لفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بإصابتها وذلك لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها عقب انتهاء كشف مفتش الصحة في حالة عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

واستمعت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى اقوال الفنان عباس أبو الحسن إنه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق، وأنه لم يتمكن من إيقاف السيارة حيث إنهما ظهرتا فجأة أمامه، وقام بالاصطدام بهما.

وأكد أبو الحسن أنه نزل من السيارة وحاول مساعدة الضحيتين وطلب لهما الإسعاف، وأضاف "وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين"، حيث تم نقل الفنان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

وتعرض عباس أبو الحسن إلى الإصابة "بقطع في وتر" خلال محاولته إنقاذ السيدتين بعدما صدمهما بسيارته، حيث تم نقله إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية، ثم غادر على كرسي متحرك بصحبة الأجهزة الأمنية إلى قسم شرطة الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات القانونية.