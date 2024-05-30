الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" اليوم فى الأسواق

الأرز الشعير
الأرز الشعير

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن  أسعار الأرز اليوم الخميس 30-5-2024، التي شهدت تراجعا في عدد من الأنواع منها أرز الشعير عريض ورفيع الحبة.

أسعار الأرز اليوم في السوق المصرية 

شهدت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" تراجعا بالأسواق المحلية لتسجل 15،800 جنيه للطن، وكذلك انخفضت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة"؛ ليصل سعر الطن 14،800 جنيه.

كما وصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3%، إلى 25،000 جنيه للطن، كما شهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%" انخفاضا واضحا ليصل إلي 23،000 جنيه للطن.

الرصيد الاستراتيجي للمواد التموينية

كان قد كشف الدكتور علي المصيلحي، عن الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع المختلفة بشكلٍ عام؛ حيث أفاد بأن "القمح" يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة 5.3 شهر، حتى 2 نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا.

وتابع: بالنسبة لـ"الزيت التمويني"، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه 6.2 شهر حتى 28 نوفمبر، أما "الدواجن المُجمدة"، فتكفي مدة 11.8 شهر حتى 18 مايو 2025.

وأضاف الوزير: "فيما يخص "اللحوم الحية السوداني" فهي تلبي احتياجات 8.8 شهر حتى 18 فبراير 2025، في حين تكفي "اللحوم المجمدة" حتى 25 يوليو المُقبل، بينما تغطي "المكرونة" و"الأرز" احتياجات شهرين، ويتم ضخ كميات يومية من خلال "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" بالمجمعات الاستهلاكية.

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تراجع أسعار الأرز

قال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة الأرز، إن أسعار الأرز شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 15%، نتيجة إلى ضبط الأسواق من خلال قرارات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن سوق الأرز الآن تشهد ركودًا بشكل نسبي نتيجة إلى أن المواطن المصري لديه سياسية في الشراء خاصة في المناسبات، حيث إن شراء الأرز كان بكميات كبيرة قبل شهر رمضان المبارك، ما يعادل خزين الشهر.

وأوضح "النجاري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ضبط الأسواق أمر مهم ويجب أن يكون له مردود إيجابي، من خلال  توفير السلعة في الأسواق، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك تراجع خلال الأيام المقبلة؛ نتيجة إلى عدم وجود سوق موازية وثبات سعر الصرف، حيث إن أسعار الأرز من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

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