الخميس 30 مايو 2024
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رئيس جامعة القاهرة يهنئ الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة لفوزه بجائزة النيل للمبدعين العرب

الشيخ السلطان القاسمي
الشيخ السلطان القاسمي

تقدم الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بالتهنئة للشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بمناسبة حصوله على جائزة النيل للمبدعين العرب تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم الثقافة والفنون في الوطن العربي، ودوره في تعزيز الهوية الثقافية العربية من خلال المبادرات المتنوعة في الأدب والفنون والتراث.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي باعتباره من أبرز خريجي جامعة القاهرة والعلاقات المتواصلة والاستراتيجية بين إمارة الشارقة وجامعة القاهرة، مثمنًا دوره المحوري وإسهاماته في دعم الحركة الثقافية والفنية في الوطن العربي.

الشيخ القاسمى يتمتع بمكانة ثقافية مرموقة ويحظى بتقدير كبير فى الأوساط الثقافية العربية والمصرية 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الشيخ سلطان القاسمي يتمتع بمكانة ثقافية مرموقة وتقدير كبير في الأوساط الثقافية العربية والمصرية؛ نظرًا للإسهامات والخدمات التي قدمها للثقافة المصرية على مدار سنوات طويلة.

وتعد جائزة النيل للمبدعين من أبرز الجوائز الثقافية في العالم العربي، وتُمنح سنويًا للمبدعين العرب الذين قدموا إسهامات متميزة في مختلف المجالات الإبداعية.

القاسمى أحد أبرز المهتمين بالعلم والبحث العلمي وهو أديب ومؤرخ له العديد من المؤلفات السياسية والتاريخية والأعمال المسرحية والأدبية

جدير بالذكر أن الشيخ سلطان القاسمي حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وهو شاعر وأديب ومؤرخ له العديد من المؤلفات في السياسة والتاريخ والأعمال المسرحية والأدبية، كما يعرف عنه دعمه وجهده الكبيرين على مدى ما يزيد على ربع قرن لخدمة الثقافة العربية ومحاولة إعادة الروح بقوة للشعر والأدب العربي في الأقطار العربية، وبدعمه للشعراء.

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وقد شهدت إمارة الشارقة منذ توليه مقاليد الحكم تطورًا ملحوظًا وازدهارًا كبيرًا، حيث أولى اهتمامًا كبيرًا لإحداث نهضة تنموية فاعلة وسريعة، كما قاد مسيرة التطورات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وبذل جهودًا لتوفير الفرص التي تدعم التفاعل والحوار الثقافي بين شعوب العالم في مجالات العلم والمعرفة والثقافة والاجتماع والتاريخ والعمل الإنساني، ويعد أحد أبرز المهتمين بالعلم والبحث العلمي والعلماء، وبفضل الجهود التي بذلتها حكومة الشارقة وبمتابعة وإشراف مباشر من الشيخ سلطان حصلت الشارقة على عدة ألقاب عربية وعالمية، فقد نالت لقب عاصمة الثقافة العربية 1998، وعاصمة الثقافة الإسلامية 2014، وعاصمة السياحية العربية 2015، الشارقة مدينة صحية عامي 2015 و2022، الشارقة صديقة للطفل 2015، الشارقة عاصمة الصحافة العربية 2016، الشارقة مدينة مراعية للسن 2017، وعاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2021 وغيرها.

الشيخ سلطان القاسمي المؤلفات السياسية الأعمال المسرحية العالم العربي الخشت الثقافية العربية

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