بحضور أبطال المنتخبات الوطنية.. اللجنة البارالمبية تعقد جلسة توعوية ضمن منتدى اللاعبين

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، جلسة توعوية ضمن منتدى اللاعبين، بحضور عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية البارالمبية.

وذلك بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، وأشرف العجيلي عضو مجلس الإدارة، وعمرو الصادق المدير التنفيذي، وطارق عباس المحاضر الدولي باللجنة البارالمبية الدولية، والذي أقيم بالمركز الأولمبى بالمعادي.

إرشادات حول التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية

وشهد المنتدى الحديث عن دور اللاعب وإرشادات حول التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية، وكيفية تجهيز اللاعبين ودور اللجنة في دعم ومساعدة اللاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى خلال الجلسة، دعم الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك المتابعة المستمرة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك باقي الجهات والمؤسسات.

اهتمام كبير من جانب الدولة باللاعبين البارالمبيين

وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة باللاعبين البارالمبيين، موجهًا الشكر إلى الدكتورة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بعد تقديم أكثر من نسخة ناجحة من مبادرة قادرون باختلاف، مشيدًا بدورها في توعية فئات الشعب بذوي الإعاقة في جميع المجالات.

واختتم الدكتور حسام الدين مصطفى كلمته مع لاعبي المنتخبات الوطنية، بأن هناك خطة تطوير قادمة ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لها، بهدف تمكين اللاعبين البارالمبيين لتولي مناصب إدارية وفنية داخل لجان الألعاب البارالمبية.

منتخب البوتشا يغادر إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم

على جانب اخر غادرت بعثة منتخب مصر للبوتشا إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، للمشاركة في بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها المدينة البرازيلية وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وتأتي المشاركة في البطولة في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتضم البعثة الدكتور محمد بيومي المدير الفني للمنتخب ورئيس البعثة، والمدربين آية علاء، والدكتورة صفوة عبد الحق، واللاعبون: محمود نبوي، هناء علام، تسنيم جودة.

من جانبه أكد الدكتور محمد بيومي أن البطولة تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة الأولى في دورة الألعاب البارالمبية، كما أن البطولة تساهم في حصد نقاط للتصنيف العالمي للاعبين، حيث أن الفوز في مباراة يعطي نقطة للاعب والتأهل من دور للدور الذي يليه يعطي ثلاث نقاط، وهو ما يجعل اللاعب يحصد حوالي 18 نقطة أو أكثر تضاف إلى نقاطه وتحسن من تصنيفه العالمي.

يذكر أن الثنائي محمود نبوي وهناء علام كانا قد تأهلا لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 لأول مرة في تاريخ لعبة البوتشا في مصر عقب التتويج ببطولة إفريقيا العام الماضي، والتي نظمها الاتحاد المصري للشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، بصالة الدكتور حسن مصطفى.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.