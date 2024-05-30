الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: الرئيس السيسي حريص على حمل هموم العالم العربي والإفريقي في المحافل الدولية

عايدة نصيف
عايدة نصيف

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، ومشاركته في المنتدى الصيني العربي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لما تشهده الساحة العالمية من أحداث وتحديات صعبة تتعلق جميعها بالأمن القومي وتلقي بظلالها على الأوضاع الدولية السياسية والاقتصادية.

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مصر والصين تمتلكان علاقات وطيدة

وأشارت نصيف في بيانٍ لها اليوم، أن مصر والصين تمتلكان علاقات وطيدة على كافة المستويات، حيث تمثل بكين شريكًا استراتيجيًا مهمًا وكبيرًا لمصر والعكس، تجمع بينهما شراكات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية هي الأكبر، بالإضافة إلى الشراكات الداعمة للتعاون بهدف توطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخى، فضلًا عن دور البلدين في تعزيز مفهوم السلام الشامل والعادل ومساعيهما الحثيثة لعلاج القضايا الهامة والحيوية في المنطقة.

عرض هموم العالم العربي والإفريقي

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي حريص على أن يحمل هموم العالم العربي والإفريقي في المحافل الدولية، ولا سيما القضية الفلسطينية التي تبذل فيها مصر جهودًا كبيرة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، محاولة أن تردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والعمل على وقف إطلاق النار ووقف الحرب ووقف أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى.

 مصر أظهرت ما ترتكبه إسرائیل من جرائم حرب وإبادة جماعية

وأشار عضو البرلمان الدولي إلى أن مصر استطاعت وسط صمت المجتمع الدولي الكشف عما ترتكبه إلإسرائيل من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، أن تخلق رأيًا عامًا عربيًا ودوليًا لرفض الممارسات الصهيونية على غزة وأهلها، والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، لتخفيف حدة الحصار الإسرائيلي والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريًا بغرض تصفية القضية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

بمجلس الشيوخ البرلمان الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين المنتدى الصيني العربي

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