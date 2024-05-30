الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط الحصول على المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يمثل معاش تكافل وكرامة حماية اجتماعية نفذتها الدولة المصرية للمرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الايتام والشباب لتوفير الحياة الكريمة التي يطمحون لهم وبخلاف  المعاش يوجد كذلك امتيازات أخرى للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة. 

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك للمواطنين المتقدمين للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة أو المستفيدين بالفعل ولكن يرغبون في الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة بهم. 

يمكن الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة بالرقم القومي من الجهة المسؤولة عن هذا الملف بالفعل وهي وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا.

بعد فتح الرابط يجب ادخال الرقم القومي للشخص المستفيد ببطاقة تكافل أو كرامة أو الشخص المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من أجل أن يتحقق من حالة البطاقة الخاصة به. 

وفي هذه الحالة يجب الضغط على استعلام كي تتمكن من معرفة حالة بطاقة تكافل وكرامة الخاصة بك. 

وفي حال رغبتك في تقديم شكوى يجب الضغط على تسجيل شكوى 

ثم تقوم بتسجيل شكوتك المنشودة ويعقبها الاستعلام عن الرد على الشكوى بنفس الخطوات السابقة ووضع رقم البطاقة ثم الاستعلام ايضا. 

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مايو 2024

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 

من أجل امكانية الاشتراك في تكافل وكرامة بعد تسليم الاوراق والبت في الأمر يجب أن تتوافر الشروط التالية يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها اطفال من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما،  ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة. 

وبالنسبة للمتقدمين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.  

كما يجب أن لا يحصل المتقدمين للبرنامج على أجر تأميني أو معاش تأميني أو مساعدة ضمانية. 

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كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 وشروط التقديم للبرنامج

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كيف نجح "تكافل وكرامة" في توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية؟

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