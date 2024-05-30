الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مياه بنى سويف" تنظم لقاءً توعويًا لنادي فتيات مركز شباب سمسطا

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة بالشركة بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، لقاءً توعويًا لنادي فتيات مركز شباب سمسطا، حيث بدأ اللقاء بندوة توعوية بمقر التدريب بالشركة.

الندوة تتناول ندرة ومحدودية موارد مصر المائية 

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، والتعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائي بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

الندوة تأكد على دور مصر 

كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بشباب مصرنا الحبيبة نحو الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها، كذلك تم طرح العديد من التساؤلات واﻹجابة عليها خلال الندوة، كما تم عرض فيديوهات توعوية تحث على الترشيد وكذلك التعريف بالخط الساخن 125 والخدمات المستحدثة المقدمة من قبل الشركة.

واختتم اللقاء بزيارة لمحطة مياة الشرب الأمريكى للتعرف على مراحل تنقية المياه بداية من دخول المياه عبر المأخذ حتى وصولها للمواطن فى المنزل.

أوصت الندوة بضرورة قيام هؤلاء الشباب بنشر ثقافة التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت وطلبة المدارس والشباب لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله عليها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل.

بني سويف سمسطا محطة المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي نادي فتيات

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