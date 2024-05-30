مش أول مرة.. حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

أثار الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا الجدل خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء عن انفصالهما من قبل جمهورهم وبعض المواقع الإلكترونية، مما جعلهما يتصدران تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث العالمي جوجل.

حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

كان تداولت أخبار خلال الساعات الماضية بانفصال الثنائي “أحمد وهنادي” وذلك بعدما لاحظ الجمهور حذف صورهما معًا على حساباتهما الشخصية، مما أشبع فضول محبيهم بأن هذه إشارة لطلاقهما، وبعد انتشار خبر الانفصال، سرعان ما نفى أحمد خالد صالح تلك الأخبار التي وصفها بالشائعات، وأنهما اعتادا على هذه النوعية من الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أنهما يفضلان دائمًا التجاهل وعدم الرد.

ولم ينجو الثنائي من تداول تلك الأخبار عنهما، فلم تكن المرة الأولى لانتشار خبر انفصالهما، وعلى ما يبدو أنهما دائمًا يكونا على وشك القرار لانفصالهما ولكن سرعان ما يتدخل طرف لصلحهما، وخاصة بعد حذف “هنادي” الصور التي جمعتهما من حسابها الرسمي على انستجرام، ولكن يحاول “أحمد” تهدئة الأمر، مما جعله ينفي خلال تصريحات صحفية تلك الأخبار لحين انتهاء المشاكل بينهما.

أخر اعمال هنادي مهنا واحمد خالد صالح الفنية

وتنتظر هنادي مهنا عرض فيلم “أوسكار.. عودة الماموث”، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم “أوسكار - عودة الماموث” هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني ، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.

وشارك أحمد خالد صالح في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “بدون سابق إنذار”، وهو بطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، حنان سليمان...، ومن تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.