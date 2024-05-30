الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكري القديس جوزيبي ماريلو أسقف آكوي

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر  اليوم بذكري القديس جوزيبي ماريلو أسقف آكوي
 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني

  • ولد جوزيبي ستيفانو شيافريدو ماريلو في 26 ديسمبر 1844م في تورينو  بإيطاليا، والتحق بإكليريكية أستي.
  • وسيم كاهنًا في 19 سبتمبر 1868م على يد الأسقف كارلو لويجي سافيو، وفي 14 مارس 1878، أسس مجمع القربان المقدس للقديس يوسف، قام بتنظيم دورات مسائية للتعليم المسيحي للعمال الشباب  .
  • عينه البابا ليون الثالث عشر أسقف آكوي وسيم  في 17 فبراير 1889م على يد الكاردينال رافائيل موناكو لافاليتا شغل منصف أسقف آكوي،خدم ماريلو كمساعد لأسقف أستي قبل تعيينه الأسقفي
  • كان البابا يعرف ماريلو بينما كان كاردينالًا عندما شارك الاثنين في المجمع الفاتيكان الأول.
  • فكان ماريلو من أنصار الفقراء والمعوزين ولم يتوقف أبدًا عن تقديم مساعدته لمن هم في أمس الحاجة إليها ؛ كان هذا شيئًا قام به حتى في طفولته. أصدر المطران ماريلو ستة رسائل رعوية التي تعاملت مع مجموعة من القضايا، أصدر رسالته الرعوية الأولى حول موضوع السلام في 31 مايو 1889، وأصدر رسالة أخرى في 2 فبراير 1890 بخصوص زيارة رعوية يقوم بها في إبرشيته.  زار 143 رعية.
  • في 16 ديسمبر 1890 حصل على الدرجة الشرفية في اللاهوت المقدس من الكلية اللاهوتية في سانت توماس في جنوة، ثم أصدروا رسالة راعوية ثالثة بخصوص الكفارة في 13 يناير 1891.
  • في 26 سبتمبر 1891 شارك في رحلة حج إلى روما بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لوفاة القديس لويس جونزاغا،  وفي 4 فبراير 1892 أصدر رسالة راعوية أخرى حول موضوع التربية المسيحية. أصدر المطران ماريلو رسالة أخرى في 25 يناير 1893 تتعلق بمهنة الإيمان.
  • ونظم زيارات رعوية كبيرة لجميع الرعايا في إبرشيته. وسافر الأسقف ماريلو إلى سافونا وعند وصوله للمشاركة في الاحتفال بالذكرى المئوية الثالثة للقديس فيليبو نيري. أصيب بنزيف فى المخ.  أودى النزيف الدماغي بحياته الساعة 6:00 مساء يوم 30 مايو 1895م.
  • عن عمر يناهز الخمسين عامًا،تم الاحتفال بجنازته في 1 يونيو. قال البابا ليون الثالث عشر عن وفاته في جمهور عام في روما عام 1891: "لقد كان جوهرة بين الأساقفة". وقام البابا القديس يوحنا بولس الثاني بإعلانه طوباويًا في 26 سبتمبر 1993م في مدينة آستي بإيطاليا، وزاد في تكريمه وأعلانه قديسًا في 12نوفمبر 2001م في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر ذكري القديس جوزيبي القديس جوزيبي ماريلو أسقف آكوي

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