الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكتاب العرب": نتصدى لعمليات التطبيع الثقافي خلال السنوات الأخيرة

اتحاد الكتاب
اتحاد الكتاب

أصدر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بيانا، يكشف فيه تفاصيل عقد المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الثامن والعشرين.

نتصدى لعمليات التطبيع الثقافي خلال السنوات الأخيرة

جاء في بيان عبد الهادي: طدعت الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب برئاسة علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لعقد المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الثامن والعشرين في بلد الأمين العام على إن يكون النصاب بمن حضر، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد في دولة تونس الشقيقة في منتصف مايو الجاري". 

وتابع البيان: "وجه الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب علاء عبد الهادي الدعوة لجميع الأخوة الأشقاء رؤساء الاتحادات العربية والروابط والأسر الثقافية "أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب" في ظل المحاولات المستمرة من البعض لتهديد وحدة الاتحاد والذى وقف بشموخ ضد عمليات التطبيع الثقافي بكل حزم خلال السنوات الأخيرة»" 

وأكمل البيان: “الأمانة العامة للاتحاد العام  أكدت على ارسال  الدعوات والخطابات للأخوة الأشقاء رؤساء الاتحادات العربية جميعا خلال الخمسة عشر يوما الماضية، كما جرت العادة في مثل هذه الظروف، لتأكيد حضور اجتماع المؤتمر العام الثامن والعشرين  في القاهرة، بلد الأمين العام، وهو المؤتمر  الذى تنطلق اعماله اليوم، بحضور عدد كبير من مثقفي الوطن العربي، وقد لبى نداء القاهرة للحفاظ على وحدة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الأخوة الأشقاء، الشاعر الدكتور يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين ونائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والدكتور العادل خضر رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، والدكتور خليفه حواس رئيس رابطة الكتاب الليبين، والشاعر الفاتح على مصطفى حمدتو نائب رئيس رابطة الكتاب الافارقة وامين عام المنظمة القومية للأدباء والكتاب السودانيين ومستشار الأمين العام، والدكتور مبارك سالمين مبارك رئيس اتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين.، وكذلك الدكتور إدريس الملياني نائب رئيس اتحاد الكتاب في المغرب”.

استطرد: “تاكيدا لدور مصر الريادي والثقافي على مر التاريخ ومساندة للحفاظ على وحدة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب فى هذه الفترة الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية، فى ظل الأحداث الجارية من اعتداء صهيوني على غزة، لبى نداء القاهرة الكاتب الكبير حسن نجمي الرئيس الأسبق لاتحاد كتاب المغرب،  والشاعر الكبير سعد الدين شاهين الرئيس الأسبق لرابطة الكتاب الأردنيين، والشاعر الكبير نافذ الرفاعي الرئيس السابق لاتحاد كتاب فلسطين”.

أكد: "سيتم تكريم الأديب محمد سلماوي الرئيس الأسبق للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وعدد من الرموز الوطنية والثقافية رؤساء الاتحادات السابقين لما قدموه من جهد وتفان للحفاظ على وحدة الكتاب العرب وإيمانا بنشر الكلمة ونقاء الممارسة”.

علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب مجلس إدارة النقابة العامة الأسر الثقافية

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