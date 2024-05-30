محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاجتماع الدوري لجامعة سمنود التكنولوجية، والذي عُقِدَ اليوم، بمقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، وحضور كل من النائبة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، الدكتور سيد العجوز نائب رئيس الجامعة، الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمستشار على مختار المستشار القانوني للجامعة، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل كلمته، رحَّب المحافظ بأعضاء المجلس من عمداء الكليات وهنأهم بمناسبة اقتراب نهاية العام الدراسي وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وخلال كلمته وجَّه محافظ الغربية، الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس ولكل العاملين في الجامعة، مؤكدًا دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة سمنود هي نموذج مميز يفخر به أبناء محافظة الغربية.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، خاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع كما أكد الدكتور طارق رحمي ضرورة الاستمرار والتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب ضرورة دراسة لاحتياجات سوق العمل المصري وخاصة داخل الغربية وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلي والأجنبية.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع والتي جاء أبرزها النظر في مستجدات قطعة الأرض المجاورة والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعة الجامعة التكنولوجية بسمنود، بالإضافة إلى مناقشة الانشطة والفعاليات التي قامت بها الجانب خلال الفترة الماضية واستعراض بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة، ومناقشة الموافقة على وضع برنامج تدريب صيفي إضافي لطلاب الفرقة الثانية بمختلف البرامج الدراسية.

وتحدث المحافظ عن أهمية توعية الطلاب بالذبح داخل المجازر وبالطرق الصحيحة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 20 مجزرة موزعة على مستوى المراكز والمدن لذبح الأضاحي بالمجان وتقع في طنطا وشبشير الحصة، محلة مرحوم، محلة منوف، شوني- وفي المحلة الكبرى وصفط تراب، بشبيش- وفي بسيون صالحجر وكتامة، وفي السنطة والجعفرية، وفي سمنود ومحلة زياد، وفي قطور والشين، وفي زفتى وسنباط، كفر الزيات وابيار، وأضاف المحافظ ان المحافظة قامت بتحرير فيديو لتوعية المواطنين وحثهم على الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان واختيار الذبيحة الصحيحة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.