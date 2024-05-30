تعرف على خطة رصف الطرق والشوارع ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستجدات الموقف التنفيذي لخطة تطوير شبكة الطرق وأعمال الرصف بنطاق المحافظة، مؤكدًا ضرورة الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء؛ والانتهاء من كافة أعمال الرصف الجاري تنفيذها، مشددًا على أهمية مراجعة حالة الرصف ومطابقتها للمواصفات الفنية لتحقيق معدلات الأمان والسلامة.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، بشأن الموقف الحالي لتنفيذ خطة الرصف، والتي تستهدف رصف 75 شارعًا بأطوال 35 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة 13 طريقًا بأطوال حوالي 17 كم. بمختلف مراكز المحافظة، خلال العام الجاري، بهدف تحسين شبكة الطرق لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حركة المرور.

أوضح المهندس ناصر فراج، أنه تم الانتهاء من رصف الطريق الذي يربط بين عزبة بلبل والطريق الدائري بمدينة بني سويف، وهو محور هام شهد توسعة كبيرة لتحسين تدفق الحركة المرورية. فيما تستمر أعمال الرصف في العديد من الشوارع الأخرى بالمركز، حيث يتم التنفيذ تباعًا حسب توفير حصص البيتومين، وجارٍ رصف بعض الشوارع بمركز ناصر، منها طريق العجمي أحد المشاريع الرئيسية التي يتم العمل عليها حاليًا.

فيما تشهد 5 طرق في مركز إهناسيا عمليات رفع كفاءة شاملة، بالإضافة إلى بناء حوائط ساندة للترع ورصف العديد من الشوارع. مما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية في المركز، وبمركزي الفشن وسمسطا، أوشكت أعمال الرصف على الانتهاء، بما في ذلك طريق الشنطور بسمسطا، والعديد من الشوارع والطرق الأخرى، وفي مركز ببا، تم الانتهاء من رصف شارع الورد وشارع الري وشارع المشروع.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تم دراسة وتنفيذ الحلول اللازمة لتخفيف الازدحام المروري في شارع بورسعيد بمدينة ببا،تم تنفيذ حوائط ساندة على ترعة الإبراهيمية بطول حوالي 1 كم وتوسعة الشارع ما بين 8 و9 أمتار، مما ساهم بشكل كبير في حل مشكلة الزحام في هذا الشارع الحيوي. كما تم عمل سور تجميلي وأعمال زخرفة ورصف لهذا المكان.

أكد محافظ بنى سويف أن العمل مستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الطرق والنقل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظة، مشيرًا إلى أن تحسين البنية التحتية للطرق أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى محافظة بني سويف لتحقيقها، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تشمل العديد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق وتخفيف الازدحام المروري في مختلف مراكز المحافظة.