الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استدعاء الفنان عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة ثانية في هذه الحالة

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

استعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية في حادث دهس الفنان عباس ابو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها. 

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى، ويتوقف استدعاءه على حسب أقوال الضحية الثانية إذا سمحت حالتها. 

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة إلى القتل الخطأ والإصابة الخطأ. 

وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد قررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على ضحية حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن عقب لفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بإصابتها وذلك لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه. 

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها عقب انتهاء كشف مفتش الصحة في حالة عدم وجود شبهة جنائية. 

txt

قرارات عاجلة من النيابة بعد وفاة ضحية حادث الفنان عباس أبوالحسن

txt

وفاة إحدى ضحايا حادث الفنان عباس أبوالحسن

ولفظت إحدى السيدتين المصابتين بحادث الفنان "عباس أبو الحسن"، أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

كانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد. 

واستمعت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى أقوال الفنان عباس أبو الحسن، الذي أكد أنه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق، وأنه لم يتمكن من إيقاف السيارة حيث إنهما ظهرتا فجأة أمامه، وقام بالاصطدام بهما.

وأكد أبو الحسن أنه نزل من السيارة وحاول مساعدة الضحيتين وطلب لهما الإسعاف، وأضاف "وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين"، حيث تم نقل الفنان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

وتعرض عباس أبو الحسن إلى الإصابة "بقطع في وتر" خلال محاولته إنقاذ السيدتين بعدما صدمهما بسيارته، حيث تم نقله إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية، ثم غادر على كرسي متحرك بصحبة الأجهزة الأمنية إلى قسم شرطة الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات القانونية.

عباس أبو الحسن النيابة العامة دهس الفنان عباس ابو الحسن الفنان عباس أبو الحسن

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

عاجل| الحبس سنة لحسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

مفاجأة.. أهالى ضحايا "سفاح التجمع" يرفضون اتهامه

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة