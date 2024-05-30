استدعاء الفنان عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة ثانية في هذه الحالة

استعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية في حادث دهس الفنان عباس ابو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى، ويتوقف استدعاءه على حسب أقوال الضحية الثانية إذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة إلى القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد قررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على ضحية حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن عقب لفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بإصابتها وذلك لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها عقب انتهاء كشف مفتش الصحة في حالة عدم وجود شبهة جنائية.

ولفظت إحدى السيدتين المصابتين بحادث الفنان "عباس أبو الحسن"، أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

كانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

واستمعت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى أقوال الفنان عباس أبو الحسن، الذي أكد أنه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق، وأنه لم يتمكن من إيقاف السيارة حيث إنهما ظهرتا فجأة أمامه، وقام بالاصطدام بهما.

وأكد أبو الحسن أنه نزل من السيارة وحاول مساعدة الضحيتين وطلب لهما الإسعاف، وأضاف "وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين"، حيث تم نقل الفنان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

وتعرض عباس أبو الحسن إلى الإصابة "بقطع في وتر" خلال محاولته إنقاذ السيدتين بعدما صدمهما بسيارته، حيث تم نقله إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية، ثم غادر على كرسي متحرك بصحبة الأجهزة الأمنية إلى قسم شرطة الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات القانونية.