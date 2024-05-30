الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندا رياض مخرجة فيلم "رفعت عيني للسما": كانت مغامرة مختلفة (خاص)

فرقة «بانوراما برشا»
فرقة «بانوراما برشا»

أعربت المخرجة ندا رياض، عن سعادتها الكبيرة بنجاح فيلمها "رفعت عيني للسما"، بفوز ه بجائزة العين الذهبية كأول فيلم تسجيلي مصري يفوز في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77.

وتابعت رياض في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مثل أي صنّاع أفلام وقت تقفيل فيلم رفعت عيني للسما وفي مرحلة المونتاج كان لدينا تطلعات عن مكان العرض، وكنا ننتهي من الفيلم في وقت مناسب للمشاركة في مهرجان كان، وفي مرحلة كنا نقدم فيها، ولم نكن نتوقع أن يتم اختيار الفيلم".

أضافت: "حصلنّا ربكة كبيرة، أول ما عرفنا أن الفيلم في كان قدامنا شهر عشان نقفل الفيلم، وكنا مهتمين أن البنات، بطلات الفيلم بتاعنا يكونوا معانا في كان، وكانت مغامرة جميلة، وهذا ليس الفيلم الأول لنا يعرض في كان، وكان عندنا فيلم قصير اسمه فخ عرض في ٢٠١٩".

أوضحت: "وفيها جرأة مننا أن الشخص يقدم في مهرجان كان بس الحقيقة في المهرجانات الكبيرة بالذات بيكونوا متابعين الأفلام، واحنا السنة اللي فاتت كنا على وشك إننا نقدم في كان، ولكن كان هناك الكثير من الأمور التي لم تنتهِ، وشعرت بأننا كنا محظوظين أننا قررنا نصبر ونكمل شغل على الفيلم، ليكون له فرصة حقيقية".

"رفعت عيني للسما".. خالد يوسف يكشف تفاصيل فوز أول فيلم مصري بجائزة "كان" (فيديو)

رفعت عينى للسما.. رحلة بنات قرية «برشا» من المنيا إلى السجادة الحمراء فى «كان»

بعد فوزهم بجائزة العين الذهبية.. "القومى للمرأة" يهنئ أسرة فيلم "رفعت عينى للسما"

بطلات "رفعت عيني للسما" يتألقن في كان السينمائي

"رفعت عيني للسما".. التفاصيل الكاملة لأول فيلم مصري تسجيلي يشارك بمهرجان كان

فرقة "بانوراما برشا"

يرجع تأسيس تلك الفرقة إلى يوستينا سمير، فتاة صغيرة فى قرية برشا، واستهدفت من وراء تأسيسها مناقشة مشاكل الفتيات بجرأة وقوة، ومنها: “الختان والتسرب من التعليم والزواج المبكر والتحرش”.

ونجحت فتيات الفرقة بإصرارهن فى لفت انتباه عدد من الفنانين والنقاد، وتحمست المخرجة ندى رمضان والمخرج أيمن الأمير لإنتاج فيلم تسجيلى عن تلك التجربة عام ٢٠١٦، وبعد ٤ سنوات من العمل خرج الفيلم وأصبح أول عمل مصرى يشارك فى أسبوع النقاد فى مهرجان كان ٢٠٢٤ فى دورته الـ٧٦، ثم تكللت هذه المشاركة بالفوز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى، بعد منافسة رسمية مع ستة أعمال عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وفرنسا والأرجنتين وبلجيكا وتايوان.

ويوثّق الفيلم، المصور بالكامل فى قرية برشا بمحافظة المنيا، تجربة تلك الفرقة المسرحية التى استطاعت طرح قضايا الفتاة فى الريف المصرى بجرأة وأصالة، عبر دمج مسرحهن بالفلكلور الشعبى الصعيدى، وأدت بطولة الفيلم فتيات الفرقة: ماجدة مسعود وهايدى سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفرقة، وهو إنتاج "فلوكة فيلمز".

فرقة بانوراما برشا بانوراما برشا المخرجة ندى رياض المخرجة ندا رياض ندا رياض ندا رياض مخرجة فيلم رفعت عيني للسما

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الفيلم المصري "شرق 12" يشارك في مسابقة "نصف شهر المخرجين" بمهرجان كان

فوز أنف و3 عيون بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية

"إن شاءالله ولد" أفضل فيلم روائى طويل بمهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة

"رفعت عيني للسما".. التفاصيل الكاملة لأول فيلم مصري تسجيلي يشارك بمهرجان كان

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

عاجل| الحبس سنة لحسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

مفاجأة.. أهالى ضحايا "سفاح التجمع" يرفضون اتهامه

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة