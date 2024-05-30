رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس وموعد إعلانها

ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية ورابط الاستعلام عن النتيجة، حيث بدأ العد التنازلي لانتهاء عمليات التصحيح بتعليم الإسكندرية، حيث تعلن مديرية التربية والتعليم النتجة رسميًا عقب الانتهاء من رصد الدرجات والمراجعة النهائية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في بيان عاجل اليوم الخميس، إلى أن أعمال المراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية مازالت مستمرة، بلجان النظام والمراقبة، ومن المتوقع إعلان النتيجة مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"الدستور" أن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية ستكون مطلع الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من رصد كافة الدرجات ومراجعتها، واعتمادها رسميًا من محافظ الإسكندرية، مؤكدًا ان لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية تلتزم بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية 2024

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، يتم على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من خلال الرابط هنا ، ثم يتم اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2024.

امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، يوم الخميس 23مايو الجاري وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وانقسمت اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية إلى: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

وعقب انتهاء الامتحانات وتصحيح العينات العشوائية من المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية جاءت نسب النجاح مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 90.4 %، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 91%، فيما بلغت نسبة الحاسب الآلي 95.5 %، وبلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 97% وكذلك مادة العلوم 97%، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 93.5%.