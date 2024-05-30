الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدحت الكمار: كلمة الرئيس في الصين أكدت رفض مصر استمرار العدوان على غزة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصين وأمام المنتدي العربي الصيني جاءت واضحة وحاسمة تماما برفض مصر استمرار العدوان على غزة أو العبث بالأمن المائي لمصر.

لفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى مطالبة الرئيس السيسي خلال كلمته أمام المنتدى العربي الصيني، المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، قائلا: “موقف مصر الشجاع فضح مخططات حكومة الاحتلال وكشفها امام العالم، وهناك ضغط دولي كبير عليها انطلاقا من موقف مصر”.

المنتدى الصيني-العربي

أضاف عضو مجلس النواب، أن توقف الرئيس الرئيس السيسي خلال كلمته، بإعلانه مطالبة مصر الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات، بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، وتأكيده أن مصر لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار الوطن، وهو ما يؤكد أن مصر ترفض بوضوح العبث في أمنها المائي.

وشدد نائب القليوبية، أن رسائل السيسي في الصين جاءت قوية وواضحة تماما وتؤكد قوة مصر وحضورها الفاعل دوليا وإقليميا، مشيرا إلى أهمية المنتدى العربي الصيني وحيويته والرهان عليه في دفع العلاقات العربية الصينية.

اختتم النائب مدحت الكمار أن إشارة الرئيس السيسي إلى مرور 10 أعوام، على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين يؤكد حرص مصر على استمرارها وتطويرها، قائلا: “احتفاظ مصر والصين بعلاقات استراتيجية مكسب كبير للدولتين على كافة المستويات، ويؤكد على الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي”.

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