الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رعاية الطلاب" بجامعة دمنهور تطلق قافلة طبية بقرية بيبان في البحيرة

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية بمحافظة البحيرة

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة دمنهور اليوم الخميس، قافلة طبية توعوية لقرية بيبان مركز كوم حمادة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعة، صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، وإشراف وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري،، ومسئولي رعاية الطلاب بالكليات، ومشاركة متميزة لكلية الصيدلة.

فحص 1300 حالة من أهالي القرية

شارك في القافلة عدد من المتخصصين، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، حيث أجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على ما يقرب من ١٣٠٠  حالة من أهالي القرية في مختلف التخصصات وتم الكشف على عدد ٢٥٠ حالة أمراض باطنة، ٢٢٠حالة رمد، بالإضافة إلى ١٠٠ حالة عظام، وعدد ١٧٥ حالة أمراض جلدية، و٣٦٠ حالة أطفال، و١٣٠ نساء وتوليد، و٦٠ حالة أسنان، وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى.

حملة للتوعية بخطورة المخدرات

هذا وقد قام شباب أسرة الجوالة بالجامعة، بمشاركة عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنفيذ حملة للتوعية بخطورة المخدرات على الفرد والمجتمع ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات،  كما تم توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي.

من جهته، أشار الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تنظيم هذه القوافل يأتي استمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على المشاركة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

قافلة طبية بقرية بيبان جامعة دمنهور كلية الهندسة دمنهور بيبان كوم حمادة

مواد متعلقة

"صك الأضحية بتمن كيلو لحوم".. مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى

بدء تشغيل بنك الدم التجميعي في "الرحمانية المركزي" بالبحيرة (صور)

توريد 222 ألف طن قمح بموسم الحصاد في البحيرة

انطلاق مبادرة مراجعات "تقدر لطلاب الثانوية العامة" في البحيرة

"التصالح في صالح الجميع".. ندوة توعوية لـ"زراعة البحيرة"

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة