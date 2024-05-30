"رعاية الطلاب" بجامعة دمنهور تطلق قافلة طبية بقرية بيبان في البحيرة

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة دمنهور اليوم الخميس، قافلة طبية توعوية لقرية بيبان مركز كوم حمادة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعة، صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، وإشراف وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري،، ومسئولي رعاية الطلاب بالكليات، ومشاركة متميزة لكلية الصيدلة.

فحص 1300 حالة من أهالي القرية

شارك في القافلة عدد من المتخصصين، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، حيث أجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على ما يقرب من ١٣٠٠ حالة من أهالي القرية في مختلف التخصصات وتم الكشف على عدد ٢٥٠ حالة أمراض باطنة، ٢٢٠حالة رمد، بالإضافة إلى ١٠٠ حالة عظام، وعدد ١٧٥ حالة أمراض جلدية، و٣٦٠ حالة أطفال، و١٣٠ نساء وتوليد، و٦٠ حالة أسنان، وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى.

حملة للتوعية بخطورة المخدرات

هذا وقد قام شباب أسرة الجوالة بالجامعة، بمشاركة عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنفيذ حملة للتوعية بخطورة المخدرات على الفرد والمجتمع ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات، كما تم توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي.

من جهته، أشار الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تنظيم هذه القوافل يأتي استمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على المشاركة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.