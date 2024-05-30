رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 الترم الثاني

موقع وزارة التربية والتَّعليم نتائج الامتحانات 2024، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات تزامنا مع اعتماد محافظتي القاهرة والجيزة نتائج اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدارسي الثاني من العام الحالي، والتي أصبحت متاحة الاستعلام عنها إلكترونيًا من الآن، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

كخدمة مجانية تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة مجموع الطالب للترم الثانى من العام الدراسى المنتهى 2023/2024، تتيح وزارة التربية والتعليم رابط نتائج الطلاب برقم الجلوس، كذلك درجات كل مادة، بحيث يمكن من خلالها تقييم أداء الطالب على مدار الفصل الدراسى بشكل سهل وسلس دون تعقيد.

رابط موقع وزارة التربية والتَّعليم نتائج الامتحانات 2024 الترم الثاني

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من هنا.

ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

قم باختيار "نتائج الامتحانات"

حدد الصف الدراسى للطالب.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

الضغط على زر استعلام

تظهر فى غضون لحظات النتيجة على الشاشة

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، اعتمدها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ قليل، بنسبة نجاح ٨٤.٧%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبًا وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبًا وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس هنا.

نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 /2024، اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 87.5%، ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس، عبر الرابط التالي: هنا.