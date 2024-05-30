الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتَّعليم  نتائج الامتحانات 2024، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات تزامنا مع اعتماد محافظتي القاهرة والجيزة نتائج اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدارسي الثاني من العام الحالي، والتي أصبحت متاحة الاستعلام عنها إلكترونيًا من الآن، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

كخدمة مجانية تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة مجموع الطالب للترم الثانى من العام الدراسى المنتهى 2023/2024، تتيح وزارة التربية والتعليم رابط نتائج الطلاب برقم الجلوس، كذلك درجات كل مادة، بحيث يمكن من خلالها تقييم أداء الطالب على مدار الفصل الدراسى بشكل سهل وسلس دون تعقيد.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

رابط موقع وزارة التربية والتَّعليم نتائج الامتحانات 2024 الترم الثاني 

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من هنا.
  • ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية
  • قم باختيار "نتائج الامتحانات"
  • حدد الصف الدراسى للطالب.
  • ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
  • الضغط على زر استعلام
  • تظهر فى غضون لحظات النتيجة على الشاشة
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رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، اعتمدها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ قليل، بنسبة نجاح ٨٤.٧%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبًا وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبًا وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس هنا.

نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 /2024، اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 87.5%، ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس، عبر الرابط التالي: هنا.

طريقة حساب النسبة المئوية ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتائج الامتحانات 2024 موقع وزارة التربية والت عليم نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024 الفصل الدارسي الثاني اختبارات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي ترم الثانى

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