الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أثناء أداء فريضة الحج.. "الصحة" تقدم 10 نصائح للوقاية من الأمراض المعدية

الحج
الحج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تتخذ العديد من الإجراءات الوقائية لحجاج بيت الله الحرام، من شأنها الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع الوعي الصحي لدي الحجاج المصرين وذلك في الموانئ والمطارات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنها تقوم بمناظرة الحجاج، وتوزيع كتيبات ومطويات إرشادية عليهم لرفع وعيهم الصحي.

 10 نصائح يجب على الحجاج اتباعها للوقاية من الأمراض المعدية

وكشفت الوزارة أن هناك 10 نصائح يجب على الحجاج اتباعها للوقاية من الأمراض المعدية وهي: 

1- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

2- تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم المرض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية

3- تجنب لمس العينين والأنف والفم إلا بعد غسل اليدين، وتجنب العناق او التقبيل عند تحية الآخرين، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الحذاء. 

4- ارتد الكمامة دائمًا عند التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات 

5- يجب على الحاج الدوام على الاستحمام واستخدام المناشف الخاصة، وغسل الايد جيدا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض 

 6- ضرورة أخذ اللقاحات قبل أداء فريضة الحج وهى" اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعي ضد الحمي الشوكية.

7-  ضرورة التعامل السريع مع الأمراض بما يساهم في الشفاء العاجل 

8- عند الإصابة بالإسهال يجب على الحاج ان يحرص على تناول العلاج بالكامل وفقا لإرشادات الطبيب، والإسراع في تناول السوائل التعويضية.

9- عند الشعور بأعراض مثل الكحة وضيق التنفس، أو الإسهال ان يتوجهوا مباشرة الي عيادات البعثة الطبية للحج المنتشرة بإقامة الحجاج المصريين

10- الحرص على تناول الفاكهة والخضروات الطازجة وتناول الطعام الصحي خاصة فترة المرض .

وزارة الصحة والسكان الإجراءات الوقائية لحجاج بيت الله الحرام التعرض لأشعة الشمس ارتد الكمامة اللقاحات اللقاح الرباعي ضد الحمي الشوكية

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