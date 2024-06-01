السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتفالية كُبرى بدخول المسيح لمصر.. الأنبا ميخائيل لـ"الدستور": الأطفال بهم قدرات إبداعية ستفيد الوطن

الانبا ميخائيل
الانبا ميخائيل

تحتفل مصر اليوم السبت، كعادتها السنوية، بعيد دخول العائلة المُقدسة إليها، هربًا من بطش هيرودس الطاغوت الذي أراد إيذاء السيد المسيح، إلا أنه بتدبير إلهي اختارات العائلة المُقدسة مصر دون عن سائر بُلدان العالم، لتُصبح ملجأ لها لأكثر من 3 سنوات.

وبهذه المُناسبة قررت إيبارشية حُلوان والمعصرة وتوابعها، أن تحتفل بهذه المُناسبة بشكل مُختلف كُليًا، تحت شعار «أيقونة سلام»، إذ قررت الإيبارشية أن تُسعد ما يتجاوز الـ 1000 طفل، في اليوم الذي سعد فيه الطفل يسوع بأحضان مصر أم الدُنيا. 

وقال الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، ورئيس دير الأنبا برسوم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن عيد دخول العائلة المُقدسة إلى وطننا الغالي، هو حدث جلل، يستحق أن نحتفي به بشكل إبداعي ومُبتكر، والجميل في الأمر أن النشئ الكنسي للأقباط ولاسيما في إيبارشية حُلوان له رؤية إبداعية وابتكارية حتما ولا بد أن تُفيد الوطن الغالي، ولذلك فنحن دائمًا ما نشجع أولئك الأطفال قائلين لهم «معًا نستطيع».

وأضاف: الله قادر أن يحفظ وطننا الغالي والعزيز مصر، من كل شر وشبه شر، وأن يعطي السلام والطمأنينة لشعب مصر العظيم، وأن يُمسك بيد القيادات الوطنية والدينية، ويُحقق وعده الخالد: «مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ»." (إش 19: 25)

ويشهد الحفل العديد من الفقرات التي لها الطابع المصري الأصيل، بدء من استقبال الضيوف، والشخصيات العامة والدينية الإسلامية والمسيحية والكوادر الوطنية، والذي يقوم به أفراد لجنة العلاقات العامة بالإيبارشية، مرورًا بالكورال الذي يضم فيما يُقارب الـ15 كنيسة من كنائس الإيبارشية، إذ تم مُشاركة 10 أفراد من كل كورال من هذه الكورالات التي ستصدح بالأناشيد الوطنية والترانيم التي لها طابع مصري أصيل مثل (جالك يا مصر زمان هربان، بارك بلادي، احفظ بلادنا يارب، وم. ص.ر).

هذا وللمرة الأولى قامت الإيبارشية بعمل ترنيمة تتحدث فيها عن معالم مصر السياحية، وهو ما يدل على الحرص الكامل على تشجيع العالم أجمع على التمتع بالأجواء المهداة من الله العظيم إلى مصر، وتحمل الترنيمة التي تصدر للمرة الأولى في الحفل شعار «وكان عادي» ويترنم بها ما يُقارب الـ10 مرنمين، وهي من كلمات وألحان وتوزيعات خُدام الإيبارشية، وتقول كلمات المُقدمة الخاصة بها: «وكان عادي.. يسيب الدُنيا يا بلادي.. ويرتاح بين كفوف نيلك.. يناديلك.. يقول شعبك دول أولادي».

لم يقتصر الأمر على الكورال بل يُشارك الأطفال الألف في العديد من الفقرات مثل مارثون الجري، وعروض التيفو، والأعلام والطبل الكشفية، وكذلك المسرح الكنسي الذي يضم العديد من كنائس الإيبارشية، وأيضًا الخوروس الذي يجمع مرتلي الكنائس لتلاوة أجمل الألحان القبطية، وذلك بالإضافة إلى تكريم الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية، لعدد من الكوادر المصرية البارزة من ذوي القدرات الخاصة.

الانبا ميخائيل سيد قنديل جامعة ح لوان إيبارشية ح لوان والمعصرة نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل

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