ستاندرد تشارترد: صفقة رأس الحكمة ساهمت في جذب تدفقات نقدية للسوق المصرية بقيمة 45 مليار دولار

قالت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لبنك ستاندرد تشارترد إن تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالسوق المصرية ساهمت في جذب تدفقات مالية بقيمة 45 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات أدت إلي تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري.

٤٥ مليار دولار استثمارات اجنبية جذبها مشروع راس الحكمة

أضافت سليم خلال المائدة المستديرة التي عقدها البنك اليوم الخميس بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور فيليب دوبا-بانتاناكس، كبير الاقتصاديين، خبير استراتيجي جيوسياسي عالمي، لبنك ستاندرد تشارترد AG، فرع باريس أن اتفاق رأس الحكمة يمثل نقطة تحول كبيرة في الاقصاد المص ي مشيدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصري لمواجهة الموجة التضخمية وضبط سوق الصرف في مصر وهذه الإجراءات حققت تطورا هائلا لعبور أزمة السيولة النقدية.

أوضحت أن التدفقات النقدية تنقسم إلى 24 مليار دولار مباشرة ستجنيها من صفقة رأس الحكمة ونحو 20 مليار دولار في صورة استثمارات أجانب بأذون الخزانة ومليار دولار من صندوق النقد الدولي.

توقعات بتراجع التضخم

وقال فليب اقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، متخصص في الأحداث الجيوسياسية، إنه في عام 2023 كانت هناك هجمات في البحر الأحمر على السفن المارة، ومن ثم أثر على حركة التجارة، وكان من المنتظر أن يشهد عام 2024 تراجعا في التضخم، وجميع البنوك المركزية قالت إنها ستقلل من الفائدة، لكن التضخم كان كبيرا ولم يحدث تخفيض للفائدة بسبب تزايد التضخم الملاصق للأحداث السياسية والاقتصادية المتلاحقة، ومن ثم تأخر قرار خفض الفائدة حتى الآن.

وتابعت أن العام الجاري شهد أكبر عدد من الانتخابات في مختلف دول العالم في بريطانيا والمكسيك وأمريكا وأوروبا، مما كان له تأثير على القرارات الاقتصادية، وتأثير فوز أشخاص معينين مثل استمرار بايدن، مما يعني إنه سيكون هناك استمرار في سياسته الأمريكية، والعكس إذا ما عاد ترامب مرة أخرى، والذي يركز على الحروب التجارية العالمية.

وأوضح: "نحن في عالم يزداد حدة وانقسام، فالإحصائيات تظهر زيادة الحروب والصراعات مثل الحرب في روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وغزة لكن هناك صراعات لم نسمع عنها مثل الانقلابات العسكرية في الساحل الأفريقي وفي أذربيجان وأرمينيا أيضا في السودان هناك 9 مليون نازح وهذا خطر كبير.

وأشار إلى أن قراءة المشهد الاقتصادي وسط الحروب والنزاعات قائلًا: بالغرب أمريكا كتلة قوية وكبيرة في ناحية، وأيضا روسيا والصين في جانب أخر، والمنافسة الاقتصادية تزداد مع المناقشات الجارية والتي تتصاعد مع بداية الحرب الأوكرانية، حيث بدأت الضغوط الأمريكية على الدول مما أدى إلى زيادة حدة الضعف والانقسام.

وذكر أنه بخلاف تحالف أمريكا الذي يدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فهناك تحالف أخر من الصين وروسيا يتهم أمريكا بازدواجية المعايير مما يضعف أمريكا في سيطرتها على الجنوب.

وقال إن الاقتصاد والأسواق تتغير مع تغير الأحداث والتكتلات العالمية ومن ثم أثر بالسلب على التكتلات الاقتصادية، مضيفا: التجارة أساسها سلسلة الإمداد وهناك تزايد في تشكيل سلسلة الإمداد من قبل الساسة في الدول وإعادة تشكيلها وسط تحدي الاهتمام يتعلق بالكفاءة والأمن.