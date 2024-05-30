الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ستاندرد تشارترد: صفقة رأس الحكمة ساهمت في جذب تدفقات نقدية للسوق المصرية بقيمة 45 مليار دولار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لبنك ستاندرد تشارترد إن تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالسوق المصرية ساهمت في جذب تدفقات مالية بقيمة 45 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات أدت إلي تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري.

٤٥ مليار دولار استثمارات اجنبية جذبها مشروع راس الحكمة

أضافت سليم خلال المائدة المستديرة التي عقدها البنك اليوم الخميس بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور فيليب دوبا-بانتاناكس، كبير الاقتصاديين، خبير استراتيجي جيوسياسي عالمي، لبنك ستاندرد تشارترد AG، فرع باريس أن اتفاق رأس الحكمة يمثل نقطة تحول كبيرة في الاقصاد المص ي مشيدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة  والبنك المركزى المصري لمواجهة الموجة التضخمية وضبط سوق الصرف في مصر وهذه الإجراءات حققت تطورا هائلا لعبور أزمة السيولة النقدية.

أوضحت أن التدفقات النقدية تنقسم إلى 24 مليار دولار مباشرة ستجنيها من صفقة رأس الحكمة ونحو 20 مليار دولار في صورة استثمارات أجانب بأذون الخزانة ومليار دولار من صندوق النقد الدولي.

توقعات بتراجع التضخم 

وقال فليب اقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، متخصص في الأحداث الجيوسياسية، إنه في عام 2023 كانت هناك هجمات في البحر الأحمر على السفن المارة، ومن ثم أثر على حركة التجارة، وكان من المنتظر أن يشهد عام 2024 تراجعا في التضخم، وجميع البنوك المركزية قالت إنها ستقلل من الفائدة، لكن التضخم كان كبيرا ولم يحدث تخفيض للفائدة بسبب تزايد التضخم الملاصق للأحداث السياسية والاقتصادية المتلاحقة، ومن ثم تأخر  قرار خفض الفائدة حتى الآن.

وتابعت أن العام الجاري شهد أكبر عدد من الانتخابات في مختلف دول العالم في بريطانيا والمكسيك وأمريكا وأوروبا، مما كان له تأثير على القرارات الاقتصادية، وتأثير فوز أشخاص معينين مثل استمرار بايدن، مما يعني إنه سيكون هناك استمرار في سياسته الأمريكية، والعكس إذا ما عاد ترامب مرة أخرى، والذي يركز على الحروب التجارية العالمية.

وأوضح: "نحن في عالم يزداد حدة وانقسام، فالإحصائيات تظهر زيادة الحروب والصراعات مثل الحرب في روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وغزة لكن هناك صراعات لم نسمع عنها مثل الانقلابات العسكرية في الساحل الأفريقي وفي أذربيجان وأرمينيا أيضا في السودان هناك 9 مليون نازح وهذا خطر كبير.

وأشار إلى أن قراءة المشهد الاقتصادي وسط الحروب والنزاعات قائلًا: بالغرب أمريكا كتلة قوية وكبيرة في ناحية، وأيضا روسيا والصين في جانب أخر، والمنافسة الاقتصادية تزداد مع المناقشات الجارية والتي تتصاعد مع بداية الحرب الأوكرانية، حيث بدأت الضغوط الأمريكية على الدول مما أدى إلى زيادة حدة الضعف والانقسام.

وذكر أنه بخلاف تحالف أمريكا الذي يدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فهناك تحالف أخر من الصين وروسيا  يتهم أمريكا بازدواجية المعايير مما يضعف أمريكا في سيطرتها على الجنوب.

وقال إن الاقتصاد والأسواق تتغير مع تغير الأحداث والتكتلات العالمية ومن ثم أثر بالسلب على التكتلات الاقتصادية، مضيفا: التجارة أساسها سلسلة الإمداد وهناك تزايد في تشكيل سلسلة الإمداد من قبل الساسة في الدول وإعادة تشكيلها وسط تحدي الاهتمام يتعلق بالكفاءة والأمن.

بنك ستاندرد تشارترد البنك المركزي المصري الاقتصاد المصرى رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية مصر دول الخليج ٤٥ مليار دولار استثمارات اجنبية جذبها مشروع راس الحكمة توقعات بتراجع التضخم

مواد متعلقة

معيط: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة