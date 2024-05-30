الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصل التيار الكهربائي عن 23 كسارة ذهب في أسوان

فصل التيار الكهربائى
فصل التيار الكهربائى

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الوحدة المحلية لمدينة الرديسية باستكمال سلسلة الحملات الهادفة لفصل التيار الكهربائي عن كسارات وطواحين الذهب لأثارها السلبية في ضعف التيار بمختلف أنحاء المدينة. 

وشدد محافظ أسوان على التصدي الفوري لأى حالات تعدى على الثروات التعدينية، وعلى رأسها معدن الذهب، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المتعدين بشكل غير قانونى عليها. 

وقال يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، إنه وفقًا لتكليفات محافظ أسوان نجحت جهود العاملين بالوحدة المحلية فى فصل التيار الكهربائي عن 23 كسارة للذهب، بهدف القضاء على أبرز المشاكل التى تؤرق المواطنين. 

أضاف مصطفى أنه تم قطع الكابلات الكهربائية المغذية لهذه الكسارات والطواحين ومصادرتها بالتعاون مع الفنيين بشبكة كهرباء الرديسية، ولاقت هذه الجهود استحسان وإشادة من أهالي المدينة. 

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