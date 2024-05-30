ننشر كشوف أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

اعتمد صباح اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٧،٠٥%، وجاءت محافظة الجيزة بأكبر النتائج على مستوى المحافظات المعلن نتائجها بنسبة نجاح عالية.

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

وينشر “الدستور” في تقريره كشوف بأسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024.

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أسماء الطلبة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ( الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧،٠٥%

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧،٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦،٩٧% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94،29% ولمدارس المكفوفين ١٠٠ %.

ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية 2024

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27 % والشيخ زايد 91،98% والوراق 91،17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88،97% والصف 88،46% و٦ اكتوبر 88،37% وجنوب الجيزة 88،03% ومنشأة القناطر ٨٧،٧٥% والبدرشين 87،29% واطفيح 86،62% وحدائق أكتوبر 86،49% والعياط 86،32% وكرداسة 85،53% وبولاق الدكرور 82،27% وأبو النمرس 80،78% وأوسيم 80،55% والحوامدية 78،42% والواحات البحرية 76،30%.