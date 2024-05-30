محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وقع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتورة هالة رمضان، على مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الخميس، برتوكول تعاون بين المحافظة والمركز بحضور عدد من أساتذة وباحثي المركز والجهات المعنية بالمحافظة.

يهدف البروتوكول إلى التنسيق والتعاون مع إلقاء الضوء على أهم الموضوعات التي تتناولها الأبحاث العلمية المشتركة في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة، وتنمية أوجه التعاون لتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للطرفين، والتواصل العلمي للاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

حلقات نقاش وورش العمل

وبموجب البروتوكول تم الاتفاق على التعاون والتنسيق بشأن تبادل الزيارات واللقاءات بين الباحثين والخبراء والمتخصصين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش والمبادرات وورش العمل وإلقاء المحاضرات والمشاركة في البرامج العلمية والأنشطة التدريبية والمجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تؤثر إيجابًا في الأنشطة الخاصة لكل منهما، والتعاون في مجال المشروعات البحثية المشتركة، سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، أو دراسات أو أبحاث، أو تنظيم حلقات نقاش مشتركة في عدد من المجالات خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، والتنسيق المستمر فى مجالات العمل الحالية والمستقبلية بين محافظة مطروح والمركز من خلال المسؤولين عن مقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في محافظة مطروح.

كما ينص البروتوكول على تعاون الطرفان في الإعداد وتنفيذ برامج ومشروعات أخرى مرتبطة بمجال تعليم الكبار وغيرها من برامج أو مشروعات عمل، وفقًا للأحوال الفنية والقواعد القانونية المقررة.

وقدَّم اللواء خالد شعيب، الشكر والتقدير لجهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع جهود المحافظة والحرص على مزيد من المشاركة بما يحقق المصلحة العامة.

جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

جانب من التوقيع