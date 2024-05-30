محمد الباز للمصريين: "محتاجين نثق فى بلدنا ونفسنا أكثر"

وجّه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة للشعب المصري، قائلًا: "الناس محتاجة تبقى واثقة في بلدها ونفسها وفي إدارة الصراع في غزة أكثر"، مؤكدًا أن ثقة المصريين في بلدهم ستجعلنا جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة.

نتعرض لضرب مستمر على الدماغ منذ 2011 وحتى الآن

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "إحنا نتعرض لضرب مستمر على الدماغ منذ 2011 وحتى الآن، ضربات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وضربات بالإعلام الدولي، طوال الوقت ضربات على الدماغ المصرية خلال السنوات الأخيرة، ضرب كثيف أعتقد أنه لن يتوقف".

في ظل الضربات المتتالية نحاول أن سفينة البلاد تمشي في أمان

وتابع: "في ظل هذه الضربات المتتالية نحاول أن السفينة تمشي في أمان، لو الناس راجعت الأزمات اللي كنا فيها وخرجنا منها تقول إن البلد دي ربنا حارسها، ومن حراسة ربنا لمصر إنه مقدر عليها ناس تعمل بإخلاص ولمصلحة البلد".