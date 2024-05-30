الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "قوى عاملة النواب": القاهرة الإخبارية تحمل راية الإعلام بشعار المصداقية والمهنية

النائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل

هنّأ النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم عمال مصر بصفة عامة، و250 ألفًا بالقطاعات الثلاثة بصفة خاصة، الشركة المتحدة وقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية، الذي تسلم الجائزة خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب، التي أقيمت بالمنامة في البحرين.

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وقال "عبدالفضيل" إن قناة "القاهرة الإخبارية" استطاعت في أقل من عامين أن تضع لنفسها مكانًا خاصًا بين جميع القنوات الإخبارية، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، إنما أهلتها الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأن تكون مصدرًا عالميًا لما يحدث بالشرق الأوسط، ولعل في نقلها للأحداث الأخيرة في غزة والأراضي المحتلة الفلسطينية دليلا واضحا على ذلك.

"القاهرة الإخبارية"

أشار رئيس قوى عاملة النواب إلى أن "القاهرة الإخبارية" استطاعت أن تحمل راية الإعلام المصري، وأن تكون منبرا ومنارة إخبارية مصرية تلعب دورا كبيرا في إبراز الجهود المصرية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، حيث كانت تنقل الأحداث الحقيقية أولًا بأول، فهي قناة تنقل بعيون وعقل السياسة المصرية، من خلال نخبة قوية ومحترفة من أبرز الإعلاميين والمراسلين الذين تم تدريبهم وإعدادهم وفقًا لأحدث النظم في العالم.

 تفرض تواجدها الإعلامى

نوه "عبدالفضيل" بأن "القاهرة الإخبارية" استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية، وأصبحت مصدرًا موثوقًا ينقل عنها الجميع، واعتمدت الدقة والمصداقية والموضوعية وأعلى درجات المهنية.

واختتم تهنئته لـ"القاهرة الإخبارية" بقوله: "منذ انطلاق القناة وهي تحمل شعار المصداقية والمهنية في نقل الحقيقة للمشاهد المصري والعربي، ما جعلها في صدارة المنصات والقنوات العربية الإخبارية، بل ونافست القنوات العالمية في نقل الأحداث المختلفة لحظة بلحظة، وكان آخرها التغطية المستمرة على مدار الساعة لأحداث غزة الأخيرة".
 

مجلس النواب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية الضرائب الجمارك عمال مصر الشركة المتحدة قناة القاهرة الإخبارية

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