الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعة.. نجوم فيلم "رفعت عيني للسما" في ضيافة منى الشاذلي (فيديو)

رفعت عيني للسما
رفعت عيني للسما

حقق أبطال وصنّاع فرقة "بانوراما البرشا" نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال حصوله على جائزة العين الذهبية لـ"رفعت عيني للسما" في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77، وسيكونوا ضيوف الإعلامية مني الشاذلي يوم الجمعة المقبلة.

وقررت الإعلامية مني الشاذلي، استضافة صنّاع وأبطال فيلم "رفعت عيني للسما"، في برنامجها "معكم" المذاع عبر قناة أون إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للحديث معهم عن كواليس الفيلم والتحضيرات له، وما مروا به خلال رحلتهم من البرشا في المنيا للعالمية بـ"كان".

ونجح الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" في الفوز بجائزة "العين الذهبية"، كأفضل فيلم تسجيلي، في النسخة 77 من مهرجان "كان السينمائي الدولي"، لينجح في تسجيل الفوز المصري الأول بهذة الجائزة، في تاريخ المهرجان العريق.

"رفعت عيني للسما".. خالد يوسف يكشف تفاصيل فوز أول فيلم مصري بجائزة "كان" (فيديو)

رفعت عينى للسما.. رحلة بنات قرية «برشا» من المنيا إلى السجادة الحمراء فى «كان»

بعد فوزهم بجائزة العين الذهبية.. "القومى للمرأة" يهنئ أسرة فيلم "رفعت عينى للسما"

بطلات "رفعت عيني للسما" يتألقن في كان السينمائي

الفيلم المصري "رفعت عيني للسما"

وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية وقوية للغاية، خلال عرضه ضمن فعاليات مهرجان "كان"، وحظى بإشادات واسعة من قبل وسائل إعلام عربية وعالمية.

ونجحت فتيات الفرقة بإصرارهن فى لفت انتباه عدد من الفنانين والنقاد، وتحمست المخرجة ندى رمضان والمخرج أيمن الأمير لإنتاج فيلم تسجيلى عن تلك التجربة عام ٢٠١٦، وبعد ٤ سنوات من العمل خرج الفيلم وأصبح أول عمل مصرى يشارك فى أسبوع النقاد فى مهرجان كان ٢٠٢٤ فى دورته الـ٧٦، ثم تكللت هذه المشاركة بالفوز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى، بعد منافسة رسمية مع ستة أعمال عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وفرنسا والأرجنتين وبلجيكا وتايوان.

ويوثّق الفيلم، المصور بالكامل فى قرية برشا بمحافظة المنيا، تجربة تلك الفرقة المسرحية التى استطاعت طرح قضايا الفتاة فى الريف المصرى بجرأة وأصالة، عبر دمج مسرحهن بالفلكلور الشعبى الصعيدى.

وأدت بطولة الفيلم فتيات الفرقة: “ماجدة مسعود وهايدى سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفرقة، وهو إنتاج "فلوكة فيلمز".

الفيلم المصري رفعت عيني للسما رفعت عيني للسما النسخة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي كان السينمائي الدولي الإعلامية منى الشاذلي فرقة بانوراما البرشا نجوم فيلم رفعت عيني للسما في ضيافة مني الشاذلي

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الفيلم المصري "شرق 12" يشارك في مسابقة "نصف شهر المخرجين" بمهرجان كان

فوز أنف و3 عيون بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية

"إن شاءالله ولد" أفضل فيلم روائى طويل بمهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

عاجل| الحبس سنة لحسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

مفاجأة.. أهالى ضحايا "سفاح التجمع" يرفضون اتهامه

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة