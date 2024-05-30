الجمعة.. نجوم فيلم "رفعت عيني للسما" في ضيافة منى الشاذلي (فيديو)

حقق أبطال وصنّاع فرقة "بانوراما البرشا" نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال حصوله على جائزة العين الذهبية لـ"رفعت عيني للسما" في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77، وسيكونوا ضيوف الإعلامية مني الشاذلي يوم الجمعة المقبلة.

وقررت الإعلامية مني الشاذلي، استضافة صنّاع وأبطال فيلم "رفعت عيني للسما"، في برنامجها "معكم" المذاع عبر قناة أون إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للحديث معهم عن كواليس الفيلم والتحضيرات له، وما مروا به خلال رحلتهم من البرشا في المنيا للعالمية بـ"كان".

ونجح الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" في الفوز بجائزة "العين الذهبية"، كأفضل فيلم تسجيلي، في النسخة 77 من مهرجان "كان السينمائي الدولي"، لينجح في تسجيل الفوز المصري الأول بهذة الجائزة، في تاريخ المهرجان العريق.

الفيلم المصري "رفعت عيني للسما"

وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية وقوية للغاية، خلال عرضه ضمن فعاليات مهرجان "كان"، وحظى بإشادات واسعة من قبل وسائل إعلام عربية وعالمية.

ونجحت فتيات الفرقة بإصرارهن فى لفت انتباه عدد من الفنانين والنقاد، وتحمست المخرجة ندى رمضان والمخرج أيمن الأمير لإنتاج فيلم تسجيلى عن تلك التجربة عام ٢٠١٦، وبعد ٤ سنوات من العمل خرج الفيلم وأصبح أول عمل مصرى يشارك فى أسبوع النقاد فى مهرجان كان ٢٠٢٤ فى دورته الـ٧٦، ثم تكللت هذه المشاركة بالفوز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى، بعد منافسة رسمية مع ستة أعمال عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وفرنسا والأرجنتين وبلجيكا وتايوان.

ويوثّق الفيلم، المصور بالكامل فى قرية برشا بمحافظة المنيا، تجربة تلك الفرقة المسرحية التى استطاعت طرح قضايا الفتاة فى الريف المصرى بجرأة وأصالة، عبر دمج مسرحهن بالفلكلور الشعبى الصعيدى.

وأدت بطولة الفيلم فتيات الفرقة: “ماجدة مسعود وهايدى سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفرقة، وهو إنتاج "فلوكة فيلمز".