الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهرت الآن.. رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي

زاد البحث عن رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 خاصة بعد ظهورها في عدد من محافظات الجمهورية، منها الجيزة وبورسعيد وشمال سيناء. 

رابط بوابة التعليم الأساسي 2024

ننشر في التقرير التالي رابط الوصول إلى بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية وكذلك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي والمتاحة بالفعل من خلال البوابة.

يتاح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد أن اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح ٨٤.٧%.

  • يكون الاستعلام عن النتيجة لامتحانات الشهادة الاعدادية  من خلال رابط بوابة التعليم الاساسي من هنا.
  • اختار المرحلة الدراسية
  • اختار الفصل الدراسي
  • اختار العام الدراسي
  • اختار الصف الدراسي
  • اكتب الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد
  • اضغط على اظهر النتيجة

نتيجة صفوف النقل 2024 

مع العلم أنه متاح في الوقت الحالي الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي من خلال بوابة التعليم الاساسي 

  • اختار المرحلة الدراسية
  • اختار الفصل الدراسي
  • اختار العام الدراسي
  • اختار الصف الدراسي
  • اكتب الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد
  • اضغط على اظهر النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 القاهرة

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة  في امتحانات الفصل الدراسي الثاني ١٩٠٢٦٠ طالبًا وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبًا وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

بلغت نسبة النجاح في امتحانات الصم وضعاف السمع ٩٣.٨%،  أما نسبة النجاح في نتيجة إعدادية المكفوفين ٩١%، وبالنسبة لنتيجة المدارس الدولية بلغت نسبة نجاح ٩٧.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣%.

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طريقة حساب النسبة المئوية ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%

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