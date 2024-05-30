غياب محرز وبلايلي وتواجد قندوسي.. قائمة الجزائر لمواجهتي غينيا وأوغندا

كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، الستار عن قائمة محاربي الصحراء لمواجهتي غينيا وأوغندا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

موعد مباراتي الجزائر أمام غينيا وأوغندا بتصفيات مونديال (2026)

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب غينيا يوم 6 يونيو المقبل، بملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم (2026)، ثم السفر إلى كمبالا لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة بالتصفيات ذاتها.

قائمة محاربي الصحراء لمواجهتي غينيا وأوغندا

شهدت قائمة محاربي الصحراء لمواجهتي غينيا وأوغندا، في الجولتين الثالثة والرابعة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، العديد من المفاجآت المدوية، باستبعاد بعض النجوم الكبار، مثل رياض محرز وإسلام سليماني ويوسف بلايلي، كما غاب فارس شايبي لاعب آينتراخت فرانكفورت.

بينما شهدت القائمة تواجد أحمد قندوسي، جناح فريق سيراميكا كليوباترا.

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا وأسامة بن بوط، ومصطفى زغبة.

خط الدفاع: ريان آيت نوري وجوان حجام، ويوسف عطال وكيفين غيطون، وعيسى ماندي وزين الدين بلعيد، ومحمد أمين مداني ومحمد أمين توجاي، وشعيب كداد.

خط الوسط: أحمد قندوسي وإسماعيل بن ناصر، وحسام عوار ونبيل بن طالب، ورامز زروقي.

خط الهجوم: سعيد بن رحمة وياسين براهيمي، وبغداد بونجاح ومحمد أمين عمورة، وياسين بن زية وأنيس حاج موسى، وأمين جويري ومنصف بكرار.

موقف الجزائر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

ويتربع محاربي الصحراء على قمة المجموعة السابعة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

وضمت مجموعة الجزائر، منتخبات بوتسوانا وأوغندا وغينيا وموزمبيق، بـ3 نقاط لكلاهما، في المراكز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والصومال، في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.