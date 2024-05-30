الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غياب محرز وبلايلي وتواجد قندوسي.. قائمة الجزائر لمواجهتي غينيا وأوغندا

رياض محرز
رياض محرز

كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، الستار عن قائمة محاربي الصحراء لمواجهتي غينيا وأوغندا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

موعد مباراتي الجزائر أمام غينيا وأوغندا بتصفيات مونديال (2026)

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب غينيا يوم 6 يونيو المقبل،  بملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم (2026)، ثم السفر إلى كمبالا لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة بالتصفيات ذاتها.

قائمة محاربي الصحراء لمواجهتي غينيا وأوغندا

شهدت قائمة محاربي الصحراء لمواجهتي غينيا وأوغندا، في الجولتين الثالثة والرابعة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، العديد من المفاجآت المدوية، باستبعاد بعض النجوم الكبار، مثل رياض محرز وإسلام سليماني ويوسف بلايلي، كما غاب فارس شايبي لاعب آينتراخت فرانكفورت.

بينما شهدت القائمة تواجد أحمد قندوسي، جناح فريق سيراميكا كليوباترا.

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا وأسامة بن بوط، ومصطفى زغبة.

خط الدفاع: ريان آيت نوري وجوان حجام، ويوسف عطال وكيفين غيطون، وعيسى ماندي وزين الدين بلعيد، ومحمد أمين مداني ومحمد أمين توجاي، وشعيب كداد.

خط الوسط: أحمد قندوسي وإسماعيل بن ناصر، وحسام عوار ونبيل بن طالب، ورامز زروقي.

خط الهجوم: سعيد بن رحمة وياسين براهيمي، وبغداد بونجاح ومحمد أمين عمورة، وياسين بن زية وأنيس حاج موسى، وأمين جويري ومنصف بكرار.

موقف الجزائر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

ويتربع محاربي الصحراء على قمة المجموعة السابعة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

وضمت مجموعة الجزائر، منتخبات بوتسوانا وأوغندا وغينيا وموزمبيق، بـ3 نقاط لكلاهما، في المراكز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والصومال، في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

منتخب الجزائر كأس العالم 2026 منتخب غينيا تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم منتخب أوغندا

مواد متعلقة

بيتكوفيتش يضم قندوسى من منتخب الجزائر للمحليين

رياض محرز يوجه رسالة إلى جمال بلماضي: "لن ننسى لقب كان 2019"

رسميًا.. فلاديمير بيتكوفيتش يوقع عقود تدريب منتخب الجزائر

صحيفة إيفوارية: كولر مرشح لتدريب منتخب الجزائر خلفًا لـ بلماضي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

مفاجأة.. أهالى ضحايا "سفاح التجمع" يرفضون اتهامه

عاجل| الحبس سنة لحسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة