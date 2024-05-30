الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان النوادي.. فرقة التل الكبير تقدم "الجريمة والعقاب" على مسرح السامر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مسرح السامر بالعجوزة، العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل الدكتور علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

تفاصيل عرض "الجريمة والعقاب" على مسرح السامر بالعجوزة

العرض عن رائعة الكاتب الروسي فيودور دوستوفيسكي، وتدور أحداثه في إحدى المدن الروسية حول جريمة قتل ذات طابع نفسي، راح ضحيتها سيدة عجوز وشقيقتها، وتشير التحقيقات إلى أن دافع القتل هذة المرة كان مختلفا، فالقاتل لم يكن يريد المال، ولم يكن جائعا ولكنه كان يريد أن يشعر بأنه "استثنائي" يحق له ارتكاب الجرائم.

"الجريمة والعقاب" لفرقة التل الكبير بالإسماعيلية، ترجمة د. طارق عمار، أداء رودينا محمد، محمد نبيل، عبد الحميد أمجد، أحمد عبد الدايم، راندا يوسف، كارولين عبد المسيح، محمد الجزار، ومنة شوقي، ديكور أحمد عبد الفتاح، إضاءة محمد سالم، ملابس عمار عماد، غناء وألحان مي سامي، وكيرو عاطف، مساعد مخرج انجي رؤوف، مخرج منفذ عبده الأحمر، وإخراج أحمد يوسف.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

آراء نقدية حول العرض

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها المخرج محمد العدل، وشارك بها الناقد صلاح فرغلي والناقدة ضحى الورداني.

أشار "العدل" إلى أن العرض يجمع طاقات تمثيلية جيدة، ولكن لم يتم توظيفها على المسرح، وكذلك الديكور لم يوظف بالشكل المناسب، وتسببت الإضاءة في حالة من الارتباك، ولكن العرض في مجمله به مجهود جيد من فريق العمل.  

قالت الناقدة ضحى الورداني: “هناك أزمة حقيقية في التمثيل، فالممثلين يحفظون النص بشكل جيد، ولكنهم بحاجة إلى المزيد التدريب فهم لم يتمكنوا من توصيل الإحساس والانفعالات للمشاهد، وذلك نتيجة الافتعال الشديد وعدم التصديق لمشاعر الشخصية”.

أما عن الديكور أشارت، إلى أن مساحة الظل للمسرح لم تستغل، وفكرة استخدام تقنية السلويت (الصورة الظلية) لم تضف جديدا للتعبير عن الأحداث.

وأوضح الناقد صلاح فرغلي، أن الرواية مبنية بشكل فلسفي على الصراع النفسي ومعاناة البطل، وحاول الممثلون قدر استطاعتهم أن يقدموا أداء جيدا، ولكن جاء الإيقاع ضعيفا وبطيئا مما جعل المشاهد يشعر بالملل نتيجة الصراع طوال الوقت.

أما عن الموسيقى أظهرت الاتصال الدنيوي لحالة الدين  فأحدثت بعض الخلط والأخطاء، وتم استخدام الإضاءة في أماكن لم يتمكن فيها الممثل من إظهار الحالة الشعورية، ورغم استغلال المخرج لقطع الديكور كالإطارات والأبواب ومكتب المحقق وبيت المربية، فالاختذال في الأحداث أثر على الترابط العام للنص.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

عروض المهرجان اليوم

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الخميس على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مع العرض المسرحي الأول "ظلال"، ويعرض في تمام الساعة الرابعة مساء، وهو لفرقة غزل المحلة، تأليف خالد توفيق وإخراج هاني يسري.
أما العرض الثاني يحمل عنوان " خيط أحمر طويل" لفرقة الأقصر المسرحية، تأليف علي عثمان وإخراج زينب العزب، ويعرض في تمام السادسة مساء. 

ويقدم العرض المسرحي الثالث "غرفة ٧٠٧" في تمام الثامنة مساءً، وهو لفرقة أسيوط المسرحية، من تأليف وإخراج أحمد مصطفى زعفان.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز غدا الجمعة في تمام الثامنة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة.

مسرح السامر بالعجوزة الجريمة والعقاب فعاليات المهرجان الختامى علاء عبد العزيز نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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