الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مصنع لمستلزمات الإضاءة وإنتاج أسلاك وكابلات الكهرباء

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مصنع

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية موسعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مصنع الفتح لمستلزمات الإضاءة وإنتاج أسلاك وكابلات وخراطيم الكهرباء، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المصنع، حيث رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

اللواء عادل الغضبان يتفقد الخط الثاني من مصنع "أصلان" لإنتاج البطاطين

واطلع محافظ بورسعيد، على نسب ومعدلات العمل والإنتاج داخل مصنع الفتح، الكائن بمجمع الصناعات 54 مصنع بجنوب بورسعيد، مشيدا بانتظام سرعة العمل داخل المصنع، والذي يضاف لسلسلة المصانع التي تقدم صناعة جديدة مميزة وهي صناعة مستلزمات الإضاءة والمواد الكهربائية.

كما تفقد محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل داخل الخط الثاني من مصنع أصلان لإنتاج البطاطين  ، والذي يقوم على تصنيع المفروشات كالبطاطين والسجاد، وبالاضافة الي الملابس الجاهزة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجودة المنتج ومعدلات الإنتاج،  وأكد أن المصنع يعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة،  لافتا أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية،  مما ساهمت فى الارتقاء بالمستوى الصناعي و توفر مزيد من فرص العمل.

والتقى المحافظ بعدد من العمال بالمصانع،  للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدا على تقديم الدعم المستمر لمصانع جنوب بورسعيد للاستمرار في النهضة الصناعية. 

جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
جانبي من تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع
بورسعيد مجمع الصناعات جنوب بورسعيد إجراء جولة تفقدية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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