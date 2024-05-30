قبل ساعات من ليلة الزفاف.. من هو زوج ياسمين رئيس المحتمل؟ (صور)

تصدرت النجمة ياسمين رئيس، تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد نشر صور لها بفستان الزفاف وإعلان موعد زواجها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز.

بدأ رواد السوشيال ميديا بالبحث عن معرفة هوية زوج ياسمين رئيس المقبل، بعد طرحها مجموعة من الصور في حفل حنتها، ويرصد “الدستور” في تقريره معلومات عن زوج ياسمين رئيس المقبل؟.

من هو زوج ياسمين رئيس المقبل؟

تعرفت النجمة ياسمين رئيس منذ فترة على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، يدعى أحمد عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم الزفاف اليوم الخميس في مدينة الجونة.

من هو زوج ياسمين رئيس المقبل؟

أحمد عبد العزيز، رجل أعمال يعمل بعيدًا عن مجال الفن والسينما، ومتخصص في استكشاف الموارد المعدنية وإعادة تدوير النفايات الصلبة، ولديه مشروعاته الاستثمارية الخاصة في البنيان العربي، وعاشق للرياضة وخاصة الجيم بالإضافة لحب الصيد.

من هو زوج ياسمين رئيس المقبل؟

من هو زوج ياسمين رئيس المقبل؟

كواليس تصوير “الفستان الأبيض”

تصور ياسمين رئيس حاليًا فيلم الفستان الأبيض، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.

من هو زوج ياسمين رئيس المقبل؟

آخر أعمال ياسمين رئيس

كان آخر أعمال ياسمين رئيس في السينما فيلم أنا لحبيبي، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.