إزالة تعديات ورفع إشغالات وأعمال تطوير وتجميل في أسوان

تستكمل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمحافظة أسوان جهودها على مدار اليوم لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وبناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأن يتكامل مع ذلك تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل وأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة، وأعمال الإصلاح والصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب.

جهود الوحدات المحلية بمختلف المراكز

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية سبعة قبلى التابعة العباسية بمساحة ١٧٥م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

بتنفيذ 4 قرارات لغلق وتشميع لمحلات مخالفة بمنطقة أطلس

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بتنفيذ 4 قرارات لغلق وتشميع لمحلات مخالفة بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب، وإزالة كشك خشبى، مع رفع 61 حالة إشغال بالسوق السياحى وذلك وسط مشاركة لنائب رئيس الحى والمهندسين والفنيين، وبالتعاون مع شرطة المرافق، كما تم بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ أعمال تقليم وتهذيب الأشجار والجهنيميات بعدد من المناطق والأحياء السكنية، مع زيادة المسطحات الخضراء، وذلك لحسن الظهور بالمظهر الراقى اللائق أمام ضيوف المحافظة.

وهو الذى توازى مع إستكمال أعمال الكنس ورفع مخلفات الأشجار، وكذا تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة، ورفع التراكمات بنطاق أحياء المدينة، وتواكب مع ذلك قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر والميادين المتعددة والسوق السياحي القديم.