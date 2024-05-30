الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير7 محاضر ذبح خارج المجزر الحكومي بالفيوم

جانب من الحملات على
جانب من الحملات على التموينية على محلات الجزارة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

 وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر ذبح خارج المجزر الحكومي بإجمالي عدد 11 كجم، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

بحث آليات السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولي التموين، والطب البيطري، والغرفة التجارية، وممثلين عن الجزارين، لبحث آليات السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها، خصوصًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو أبوالسعود، عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب محمد محمود، وأيمن شكري، عضوي مجلس النواب، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور زين العابدين على السيد، مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والدكتور وائل جلال، مدير جهاز حماية المستهلك، والدكتور وليد مصطفى، مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، ومحمد حسين، مدير إدارة الرقابة التموينية، وأحمد هيكل، مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد بديوان عام المحافظة، وممثلين عن الجزارين.  

جانب من الحملات على التموينية على محلات الجزارة
جانب من الحملات على التموينية على محلات الجزارة
جانب من الحملات على التموينية على محلات الجزارة
جانب من الحملات على التموينية على محلات الجزارة
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم منافذ بيع السلع الغذائية 7 محاضر ذبح خارج المجزر الحكومي الفيوم محافظ الفيوم إدارة تموين مركز سنورس

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