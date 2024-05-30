الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية في ختام تعاملات اليوم، الخميس، ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 1.813 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 38.7 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.

رئيس البورصة: 6 شركات انتقلت من "المشروعات الصغيرة" إلى السوق الرئيسي

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 0.62% ليبلغ مستوى 26922.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط "إي جي إكس 70" بنسبة 0.56% ليبلغ مستوى 5932.24 نقطة.

كما شملت الانخفاضات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي تراجع بنحو 0.81% ليبلغ مستوى 8554.56 نقطة.

البورصة المصرية المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب المصريين رأسمال السوقي

مواد متعلقة

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

مكاسب قوية للبورصة المصرية فى أولى جلساتها بعد العودة من العطلات والمؤشر الرئيسى يقفز 1.21%

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

مشتريات مؤسسية للمصريين تصعد بمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

البورصة تربح 66 مليار جنيه فى أول تعاملاتها بعد إجازة عيد الفطر

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

أداء متباين بمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

عاجل| الحبس سنة لحسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

مفاجأة.. أهالى ضحايا "سفاح التجمع" يرفضون اتهامه

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة