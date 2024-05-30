تراجع مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية في ختام تعاملات اليوم، الخميس، ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 1.813 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 38.7 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 0.62% ليبلغ مستوى 26922.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط "إي جي إكس 70" بنسبة 0.56% ليبلغ مستوى 5932.24 نقطة.

كما شملت الانخفاضات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي تراجع بنحو 0.81% ليبلغ مستوى 8554.56 نقطة.