4 ملايين دولار.. الأهلي يستعجل "الكاف" للحصول على مكافأة دوري أبطال أفريقيا

أرسل مسئولو النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يستفسر فيه عن موعد تحويل مكافأة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا المقدرة بـ4 ملايين دولار، بعد التتويج باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويرغب الأهلي في تحويل قيمة المكافأة سريعًا بعد أن تم تجهيز كشف كامل من قبل خالد بيبو مدير الكرة بقيمة مستحقات كل لاعب طبقًا لنسبة مشاركته في مباريات البطولة.

وكان خالد بيبو مديرالكرة قد أكد في تصريحاته عقب لقاء الترجي التونسي، أن التتويج بأفريقيا كان أمرًا مهمًا للنادي والجماهيرالتي تسانده في كل المواقف.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لم نحسم مكافأت اللاعبين حتى الآن ولا أفضل الإعلان عنها خاصة أنها أمور داخلية بين النادي واللاعبين ولا بد من تطبيق سياسة النادي في سرية العقود والمكافأت.

وأشار خالد بيبو إلى أنه حذر لاعبي الفريق من افتعال أي أزمة أثناء مراسم التتويج، مضيفًا أن "معلول" متماسكًا بعد إصابته الأخيرة ونحن مساندين له وهو ملتزم بالتعليمات الطبية منذ إصابته.

وبسؤاله عن جلسة حسام حسن، قال إنه كان اجتماع ودي وتحدثت معه أن لاعبي الأهلي تعرضت للإرهاق والضغوطات من أجل مراعاة برنامج التدريبي لكل منهم.

وأضاف بيبو أتمنى التوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر بالمرحلة المقبلة، قائلًا: أجيد التعامل مع الأجواء الصعبة في كرة القدم لأنني تربيت على ذلك وقت أن كنت لاعب.

بيبو يجتمع مع كولر عبر فيديو كونفرانس

وكان السويسري مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي استقر على عقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة عبر الفيديو كونفرانس خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفريق لعودة المنافسات عقب الأجندة الدولية.

وكان كولر قد منح لاعبيه راحة سلبية 7 أيام بعد التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا على حساب الترجى الرياضى التونسى ثم تأجيل مواجهة الألومنيوم بدور الــ32 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يعود كولر الى القاهرة الأحد المقبل تمهيدًا لقيادة الفريق الأول في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الإجازة السلبية التي حصلوا عليها عقب اللقب الأفريقي.

وكشف مصدرمسئول أن الجلسة بين كول وبيبو سوف تشهد أيضًا ترتيبات تصعيد مجموعة من لاعبى فريق الأمل لقطاع الناشئين باستاد مختار التتش لسد العجز القائم بسبب انضمام عدد من اللاعبين الدوليين لمعسكرى المنتخبين الوطنى والأوليمبى وكذلك المحترفون الذين انضموا لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.