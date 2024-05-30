الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عبدالرازق" يصل طشقند تلبيه لدعوة رئيس مجلس شيوخ أوزبكستان

لقاء رئيسي مجلسي
لقاء رئيسي مجلسي الشيوخ المصرى والأوزبكى

وصل السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند تلبيه لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي تنزيلا ناربابيفا.

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سبل تعزيز التعاون

واستهل الوفد برئاسة "عبد  الرازق" لقاءاته بالاجتماع مع نور الدين إسماعيلوف، رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي، واستعرضا سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين، ثم عقب ذلك اجتمع "عبد الرازق" مع تنزيلا ناربابيفا، رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكى، حيث ناقشا آليات تفعيل عمل لجان الصداقة والتفاعل بين اللجان البرلمانية.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز سبل  التعاون بين جمهوريتي مصر العربية وأوزبكستان. 

مذكرة تفاهم بين مجلسي الشيوخ بالبلدين 

واتصالا بذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الشيوخ بالبلدين لتطوير علاقات الصداقة والتفاهم فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقد قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للاستقلال بطشقند.

هذا؛ ويضم الوفد المصرى كل من المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والنواب   محمد شوقي العناني، جمال عبد الظاهر، مجدي سليم.

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