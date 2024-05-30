الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلبات الدفاع في قضية مقتل نجل لاعب الزمالك السابق

عمر كشمير
عمر كشمير

استمعت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، لطلبات دفاع المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في حلوان.

وطلب دفاع المتهم الأول في القضية، أمام هيئة المحكمة تأجيل القضية لسماع شاهد الإثبات الأول ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الإتهام  - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك لاعب الزمالك السابق منطقة حلوان

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