حزب الله: استهدفنا انتشارًا لجنود العدو فى محيط موقع عداثر بقذائف مدفعية

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع عداثر بقذائف مدفعية وأصابه إصابة مباشرة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

"حزب الله" ينشر ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي أمس

وفي وقت سابق من اليوم، نشر "حزب الله" اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن المقاومة الإسلامية نفذت عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 29 مايو 2024، وفقًا للآتي:

- القطاع الشرقي (جنوبى لبنان):

1- الساعة 12:55: شن هجوم مركب بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخية، وتبعها مسيرات انقضاضية محملة بالقنابل استهدفت غرفة عمليات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها بدقّة وأحدثت عدة انفجارات وحرائق، وحققت إصابات في الجنود.‏

2- الساعة 18:10: استهداف موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

3- الساعة 18:10: استهداف موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

- القطاع الغربي (جنوبى لبنان):

1- الساعة 09:15: استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى ‏تدميرها.‏

2- الساعة 09:30: استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بالقذائف المدفعية.‏

3- الساعة 18:00: استهداف موقع ‏راميا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏