الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز

فرحات: التعاون العربى- الصينى نموذج يحتذى به فى بناء علاقات دولية

رضا فرحات
رضا فرحات

ثمّن اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي، اليوم الخميس، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والتي أكدت حرص الدولة المصرية الدائم على بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة في كافة المحافل الدولية، والتأكيد على أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، والالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، وحق الفلسطينيين المشروع في دولتهم المستقلة، وهو ما يؤكد التزام مصر الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

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وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التعاون العربي- الصيني يمثل نموذجا يحتذى به في بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتا إلى أن مصر والدول العربية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الصين في إطار التعاون المثمر والبناء، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالح الدول العربية والصين، ويسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

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وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أهمية التعاون المشترك مع الصين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وضرورة تعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول العربية والصين، مشيرًا إلى أن الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تحققها هذه الشراكات هي مجالات التنمية المستدامة والطاقة والبنية التحتية، معربا عن تقديره الدعم الصيني المستمر للقضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي أيضا حملت رسائل قوية وواضحة فيما يتعلق بالأمن المائي، من خلال وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار "المنتدى العربي- الصيني"، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في هذا المجال، والتي تتطلب تعزيز التعاون لوضع حلول مستدامة لمشاكل المياه، بما يضمن تحقيق الأمن المائي لكل الدول العربية.

الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتدى العربي الصيني العلاقات المصرية الصينية القضية الفلسطينية

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