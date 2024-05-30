الخشت يعلن تفاصيل جوائز جامعة القاهرة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديم الجامعة عدد من الجوائز العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وهي التميز العلمي، والتقديرية، ونجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، والتفوق العلمي، والتشجيعية.

أضاف الخشت أن الهدف من جوائز جامعة القاهرة هو تحفيز أعضاء هيئة التدريس في جميع مجالات المعرفة للوصول إلى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، والعمل على التنمية والإبداع في مختلف المجالات العلمية، كما تم تطوير معايير جوائز الجامعة لتواكب التغيرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة، وذلك كجامعة من جامعات الجيل الخامس.

وجاءت الشروط العامة لجوائز الجامعة كالتالي:

‎ ١- أن يكون المتقدم قائمًا بواجباته الوظيفية بالجامعة عند التقدم لنيل الجائزة

‎٢- عدم وقوع أي جزاءات عليه.

٣- لا يجوز التقدم لأكثر من جائزة جوائز الجامعة فى ذات العام

‎٤- لا يتضمن الإنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جوائز الجامعة إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على جائزة أخرى سواء من الجامعة أو خارجها وعلى المتقدم تقديم إقرار بذلك،

‎٥- فى حالة نيل المتقدم بذات الإنتاج العلمي في نفس العام إحدى جوائز الدولة بالإضافة إلى أحد جوائز الجامعة عليه التنازل عن إحداهما وتقديم إقرار بذلك

وجاءت متطلبات التقدم للجوائز في المجالات العلمية تتضمن ما يلي:-

-صورتان فوتوغرافيتان حديثتان.

-استمارة التقدم وفقًا للنموذج المعد لذلك على الموقع الإلكترونيAwards_registeration_Science

-السيرة الذاتية للمتقدم معتمدة من الكلية

-قائمة معتمدة من الكلية بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا للمتقدم موضحا بها تبعيته لجامعة القاهرة )لا تضمن الابحاث Poster او Abstract او النشر باالمؤتمرات الدولية( ويوضح قرين كل بحث البيانات الاتية:

Citation index من موقع Scopus

Impact Factor للمقالة من موقع (ISI ) Thomson

لترقيم الدولى للمجلة المنشورة بها المقالة ) ISSN ) H-index لمجمل الانتاج العلمى المتقدم

-قائمة معتمدة بالأبحاث العلمية المنشورة محليًا وإقليميًا.

بالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي والتشجيعية: يتم تقديم البحوث المنشورة دوليًا ) Full Paper ( خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ التقدم لتلك الجوائز.

- بالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي والتشجيعية: يتم تقديم البحوث المنشورة دوليًا ) Full Paper ( خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ التقدم لتلك الجوائز.

فى حالة عدم أستكمال المستندات المقدمه يمنح المقدم فرصة أسبوع لأستكمال أوراقه.

وفى حال ثبوت عدم دقة البيانات المقدمة سيتم أستبعاد أوراق المتقدم لنيل الجائزة بعد المراجعة من الادارة العامة للبحوث والمكتب الفنى للقطاع.

- قائمة معتمدة بالمدرسة العلمية تتضمن استحداث مجال بحثي تمويل مشروعات بحثية إنشاء معامل

- قائمة معتمدة بالمشروعات البحثية التطبيقية كباحث أساسى أو مشارك جهة التمول الجهات المستفيدة بها وما يفيد التوسع التطبيقى لهذه المشروعات او النتائج التطبيقية القابلة للتسويق.

- قائمة معتمدة بالإشراف على الرسائل العلمية يستثنى من هذا المتقدم لجائزة الجامعة التشجيعية.

- قائمة بالمؤتمرات وورش العمل الدولية التي تم المشاركة بها كمتحدث أو مشارك ببحث أو Poster او مقال منشور.

- قائمة معتمدة بالمشاركة في الجمعيات العلمية الدولية والانضمام لهيئات نشر دولية ودورة بها.

- قائمة معتمدة بالمشاركة في الجمعيات العلمية الدولية والانضمام لهيئات نشر دولية ودورة بها.

- قائمة بالمؤلفات من غير كتب التدريس ماعدا الجائزة التشجيعية.

- قائمة معتمدة بأنشطة تطوير العملية التعليمية نظام ساعات معتمدة برامج دراسية مستحدثة الجودة والاعتماد

- قائمه معتمده بانشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئه على مستوى المحافظة الحى.

- قائمة معتمدة بالوظائف القيادية الدولة الجامعة الكلية

- يرفق أسطوانة مدمجة تحتوى على نسخة إلكترونية لجميع الأوراق المطلوبة للتقدم لاى جائزة من جوائز الجامعة.

شروط التقدم لجوائز التميز:

أن يكون المتقدم من بين الأساتذة العاملين والمتفرغين وغير المتفرغين بالجامعة، وأن يكون قد أمضى خمسة عشر سنة على الأقل بجامعة القاهرة في درجة أستاذ.

أن يكون قد قام بأعمال لتطوير التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع باسم جامعة القاهرة.

أن يكون صاحب مدرسة علمية وبحثية ذات اتجاه متميز، ولها أثر واضح في الأجيال المتتالية.

ألا يكون قد سبق له الحصول على جائزة النيل (مبارك سابقًا).

الجوائز التقديرية:

أن يكون المتقدم من بين الأساتذة بجامعة القاهرة، وأن يكون قد أمضى عشر سنوات على الأقل بجامعة القاهرة في درجة أستاذ.

أن يكون قد ساهم في تطوير الجامعة علميًا وأكاديميًا وخدمة المجتمع باسم جامعة القاهرة، وله مدرسة علمية وبحثية متميزة وله إنجاز في المواقع القيادية.

إلا يكون قد سبق له الحصول على جائزة النيل (مبارك سابقًا) أو جائزة الدولة التقديرية.

جوائز التفوق العلمي والجوائز التشجيعية:

أن يكون المتقدم من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين لجائزة التفوق العلمي أو من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين للجائزة التشجيعية.

أن يكون قد ساهم بإنتاج علمي متميز باسم جامعة القاهرة.

ألا يتضمن الإنتاج العلمي إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على جائزة محلية أخرى، سواء من الجامعة أو خارجها.

جوائز الاختراع:

أن يكون المتقدم من بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

أن يكون حاصلًا على براءة الاختراع محليًا دوليًا.

بدء اتخاذ إجراءات تطبيق الاختراع مع جهة محلية أو دولية.