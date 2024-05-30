الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو نجم "حضرة المتهم أبي" الذي حبسه الأفيون؟

أحمد جلال عبد القوي
أحمد جلال عبد القوي

لقي الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" اهتماما كبيرا من قِبل الجمهور، ومستخدمي مواقع السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان على صحته، بسبب تناوله المخدرات، حيث قضت محكمة شمال الجيزة بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد جلال عبد القوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات ومحطات من حياة الفنان أحمد جلال عبدالقوي، في سياق السطور التالية.

أحمد جلال عبدالقوي ينحدر في ميلاده إلى القاهرة، وهو صاحب الـ39 عاما من عمره، عشق الفن منذ نعومة أظافره، وهذا الأمر أهلّه ليدخل  معهد الفنون المسرحية ويتعلّم منه الكثير الذي ساعده على إتقان موهبته الفنية ويظهر من خلالها في العديد من الأعمال الفنية عبر شاشات التلفزيون.

عرف الجمهور الفنان أحمد جلال عبدالقوي، من خلاله دوره أحمد في مسلسل "حضرة المتهم أبي، والذي يعتبر بمثابة انطلاقته الفنية عام 2006، مع الفنان الراحل نور الشريف، الذي لعب دور "عبدالحميد" والده، ولاقي تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور منذ بداية عرضه وإلى الآن.

أشهر أعمال الفنان أحمد جلال عبدالقوي 

وتوالت الأعمال الفنية للفنان أحمد جلال عبدالقوي، حيث شارك في الكثير من الأعمال ومنها: "مسلسل نفق الشيطان 2008، فيلم حسن ومرقص 2008،  مسرحية البدروم 2011، مسلسل ابن ليل 2012، مسلسل دوائر حب 2014، ومسلسل دكتور أمراض نسا 2014، مسلسل اتهام 2014، مسلسل شهادة ميلاد 2016، وكذلك مسلسل الحالة ج 2017." 

لم تستمر رحلة الفنان أحمد جلال عبدالقوي، الفنية طويلًا، حيث انتهت رحلته في عام 2019 من خلال مسلسل "صانع الأحلام"، ليبتعد بعدها عن الساحة الفنية، بسبب تعاطيه للمخدرات التي انهت مسيرته ورحلته الفنية.

مخدرات بقصد التعاطي

 وجاء في أمر الإحالة اتهام الفنان أحمد جلال عبد القوي بأنه في 8 مايو 2023، أحرز مخدرات بقصد التعاطي، وأحرز عقارًا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين للغرض نفسه.

أشهر أعمال الفنان أحمد جلال عبدالقوي مخدرات بقصد التعاطي محكمة شمال الجيزة قصد التعاطي محطات من حياة الفنان أحمد جلال عبدالقوي

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