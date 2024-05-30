محمد الباز: ما يحدث فى غزة لا ينفصل عن استهداف مصر.. والدولة لن تقف مكتوفة الأيدى

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المنتدى العربي الصيني الذي يُعقد في بكين، بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تترك كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": إن مصر قامت بدور كبير جدًا، خلال الفترة الأخيرة، في ظل إقليم مضطرب للغاية.

وأضاف أن كل التفاصيل في أوقات الصراع لا تكون متاحة؛ لأنها مرتبطة بشكل كبير جدًا بالأمن القومي للدول.

وتابع: "مصر عانت خلال السنوات الماضية من تحديات كثيرة جدًا، وكان يُراد الإضرار بمصر بدرجة كبيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة منذ اليوم الأول لم يكن منفصلًا عن استهداف مصر.

وأشار إلى أن مصر تتعامل بمواقف ثابتة لا تغيرها، مضيفًا: "ما تقوله مصر في الغرف المغلقة هو ما تقوله في العلن".