بيلينجهام: أتمنى دخول تاريخ ريال مدريد بحصد لقب دوري أبطال أوروبا

تحدث النجم جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب، مُشيرًا إلى أمنيته بكتابة اسمه في تاريخ النادي الملكي.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة نارية أمام بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بيلينجهام يأمل في حصد دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات جود بيلينجهام، قائلًا: "آمل أن أكون جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأساعد الفريق في المباراة القوية المرتقبة أمام دورتموند في نهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "عند قدومي إلى ريال مدريد، شاهدت 14 لقبًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الأمر أثار إعجابي للغاية".

وتابع: "هذا الشيء تحديدًا الذي جعلني أرغب في الحصول على لقب آخر من دوري أبطال أوروبا، حتى يتم كتابة اسمي في تاريخ ريال مدريد العريق".

وأكد بيلينجهام: "دوري أبطال أوروبا هو اللقب الذي يسعى وراءه ريال مدريد دائمًا، وكذلك أصبحت أسعى وراءه أيضًا".

وأفاد: "لطالما حلمت بارتداء قميص ريال مدريد وتسجيل الأهداف، وحصد الألقاب المختلفة سواء المحلية أو القارية، سعيد بأنني حققت هذا الحلم الكبير".

واختتم بيلينجهام تصريحاته، قائلًا: "سنبذل قصارى جهدنا وسنقدم أفضل ما لدينا لحسم لقب دوري أبطال أوروبا في هذه النسخة".

حكم مباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يتولى الحكم السلوفيني "سلافكو فينشيتش" مهمة إدارة مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.